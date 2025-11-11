Αμερικανός-πολίτης-ο-Αρχιεπίσκοπος-Αμερικής-Ελπιδοφόρος

Με ένα ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος μοιράζεται με τους ομογενείς μας την απονομή της μεγάλης τιμής να γίνει πολίτης των ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει, ευχαριστεί θερμά το μεγάλο έθνος που πριν από έξι χρόνια, όταν και ανέλαβε την ηγεσία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τον υποδέχθηκε και επισημαίνει ότι «την ιερή αυτή στιγμή, η καρδιά του γεμίζει με αγάπη, ευγνωμοσύνη, χαρά και ταπεινότητα».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δεσμεύεται να διπλασιάσει τις προσπάθειές του «πάντα στην υπηρεσία των πιστών της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της ευρύτερης κοινωνίας αυτής της ευλογημένης χώρας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς».

