Ανδρουλάκης από τη συγκέντρωση των αγροτών: Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα – Η ελληνική περιφέρεια πεθαίνει

Το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. ​Ο κ. Ανδρουλάκης στήριξε τα αιτήματα των παραγωγών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και κάνοντας λόγο για ζήτημα επιβίωσης της ελληνικής περιφέρειας.

​Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη: ​«Η ελληνική περιφέρεια πεθαίνει. Το κόστος παραγωγής είναι απίστευτα υψηλό, το κόστος ζωής καλπάζει, οι επιδοτήσεις, τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν οι αγρότες μας, ακόμα δεν έχουν δοθεί. ​Αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης και, δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα όσα λέει, δεν έκανε απολύτως τίποτα για να προστατεύσει τον πρωτογενή μας τομέα, ο οποίος είναι πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και πυλώνας κοινωνικής συνοχής για την πατρίδα μας. ​Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε παταγωδώς. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αγώνα τους, τον αγώνα επιβίωσης του Έλληνα αγρότη, του Έλληνα κτηνοτρόφου».

