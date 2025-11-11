Βραζιλία:-Αμετάβλητο-διατήρησε-το-επιτόκιο-η-κεντρική-τράπεζα

Η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας δήλωσε την Τρίτη ότι οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες εξελίσσονται όπως αναμενόταν, ενίσχυσαν την άποψή της ότι το τρέχον βασικό επιτόκιο 15% είναι επαρκές για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 3%.

«Η επιτροπή προχωρά στο στάδιο κατά το οποίο επιλέγει να διατηρήσει το επιτόκιο αμετάβλητο για πολύ παρατεταμένη περίοδο, αλλά με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι το τρέχον επιτόκιο είναι αρκετό για να διασφαλίσει τη σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο», ανέφερε.

Το μήνυμα μεταφέρθηκε στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης πολιτικής της την περασμένη εβδομάδα, όταν διατήρησε το επιτόκιο Selic σταθερό για τρίτη συνεχόμενη φορά σε σχεδόν 20ετές υψηλό.

Ο πληθωρισμός

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω μιας απότομης πτώσης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό στην αγορά και σαφέστερων ενδείξεων επιβράδυνσης στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Ωστόσο, η τράπεζα τόνισε στα πρακτικά ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παραμένει ανθεκτικός, λόγω της ακόμη ισχυρής αγοράς εργασίας. Παρά την πτωτική τάση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, παραμένουν πάνω από τον στόχο σε όλους τους ορίζοντες, πρόσθεσε.

«Η επιμονή, η αποφασιστικότητα και η ηρεμία στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής θα υποστηρίξουν τη συνέχιση αυτής της κίνησης, η οποία είναι κρίσιμη για τη σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο με χαμηλότερο κόστος», έγραψε.

Ακόμη, η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι είχε συμπεριλάβει μια προκαταρκτική εκτίμηση του αντίκτυπου του μέτρου της κυβέρνησης για την επέκταση των απαλλαγών από τον φόρο εισοδήματος στις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, τονίζοντας παράλληλα ότι το αποτέλεσμα παραμένει «εξαιρετικά αβέβαιο» και θα παρακολουθείται.

Η στρατηγική του προέδρου Λούλα

Το Κογκρέσο ενέκρινε πρόσφατα την υψηλότερη απαλλαγή, μια βασική δέσμευση του Προέδρου Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενόψει των εκλογών του 2026, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι επέλεξε να διατηρήσει «μια συντηρητική και εξαρτώμενη από τα δεδομένα στάση», η οποία ενισχύθηκε από πρόσφατα δημοσιονομικά και πιστωτικά μέτρα που αρχικά αναμενόταν να προκαλέσουν αποκλίσεις από τις προβλέψεις, αλλά τελικά δεν προκάλεσαν.

- Reuters