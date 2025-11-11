Ευρωαγορές σε άνοδο: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Βρετανικό FTSE – Κέρδη 8,3% για Vodafone

Οι ευρωπαϊκές μετοχές διατήρησαν την ανοδική τους πορεία την Τρίτη 11/11, καθώς φαίνεται ότι πλησιάζει το τέλος της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με προσωρινό κέρδος 1,28% στις 580,14 μονάδες με όλα τα βασικά χρηματιστήρια και τους τομείς σε θετικό έδαφος.

Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, ενισχυμένος κατά 1,15% στη συνεδρίαση κλείνοντας στις 9.899,60. O γερμανικός δείκτης DAX κέρδισε 0,57% στις 24.096,25 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στη Γαλλία σημείωσε αύξηση 1,25% στις 8.156,23 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο FTSE MIB στην Ιταλία ενισχύθηκε κατά 1,24% στις 44.438,88 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 1,34% στις 16.399,10 μονάδες, ενώ ο πορτογαλικός PSI είναι ο μοναδικός δείκτης που έκλεισε με απώλειες 1,44% στις 8.194,68 μονάδες.

Ενίσχυση των Ελβετικών μετοχών λόγω προσδοκιών για μείωση των αμερικανικών δασμών

Οι μετοχές των ελβετικών εταιρειών διαπραγματεύθηκαν υψηλότερα, καθώς η χώρα φαινόταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τη μείωση των δασμών. Ο κλάδος πολυτελών προϊόντων της Ελβετίας σημείωσε αρχικά κέρδη, με τη Richemont να ανεβαίνει 2%, την Swatch Group 6% και τη Givaudan 1,9%. Συνολικά, ο δείκτης SMI της Ελβετίας έκλεισε με άνοδο σχεδόν 2%.

Στον τομέα των αποτελεσμάτων, η Vodafone ενισχύθηκε κατά 8,3% μετά την ανακοίνωση συνολικών εσόδων 19,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (22,7 δισεκατομμύρια δολάρια) για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, σημειώνοντας αύξηση 7,3%. Η εταιρεία, που είναι εισηγμένη στο Λονδίνο, ανακοίνωσε αύξηση μερίσματος και εκτίμησε ότι θα φτάσει στο ανώτερο όριο της πρόβλεψης κερδών για το 2026, ενισχυμένη εν μέρει από την ανάπτυξη στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της.

Παράλληλα, η στερλίνα αντέστρεψε τις προηγούμενες απώλειες έναντι του δολαρίου που προκλήθηκαν από την απρόσμενη επιβράδυνση της αύξησης των μισθών στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 4,6% το τρίτο τρίμηνο. Η στερλίνα διαπραγματευόταν τελευταία με πτώση 0,17% έναντι του δολαρίου, στα 1,315 δολάρια. Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, επίσης μειώθηκαν σε όλες τις διάρκειες, με το 10ετές ομόλογο να υποχωρεί σχεδόν 8 μονάδες βάσης στο 4,386%.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο και τη λήξη της μακρύτερης αναστολής λειτουργίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο, που πέρασε με 60-40 ψήφους, με υποστήριξη από μερικούς Δημοκρατικούς γερουσιαστές και σχεδόν όλους τους Ρεπουμπλικάνους, θα σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν εγκριθεί και εκεί, θα προωθηθεί στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή και θέσπιση σε νόμο.