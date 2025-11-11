ΗΠΑ:-Πάνω-από-11.000-θέσεις-εργασίας-την-εβδομάδα-έχανε-ο-ιδιωτικός-τομέας-μέχρι-τέλη-Οκτωβρίου-εν-μέσω-shutdown

Οι αμερικανικές εταιρείες έχαναν περισσότερες από 11.000 θέσεις εργασίας την εβδομάδα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ανακοίνωσε την Τρίτη η υπηρεσία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP στην τελευταία της εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο για τις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Αν και η έκθεση της ADP την περασμένη εβδομάδα εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ πρόσθεσαν συνολικά 42.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι νέες εκτιμήσεις δείχνουν πώς εξελίσσονται οι τάσεις προσλήψεων σε εβδομαδιαία βάση – σε αυτήν την περίπτωση, υποδεικνύοντας περαιτέρω αποδυνάμωση σε μια αγορά εργασίας που παρακολουθείται στενά από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Η αγορά εργασίας δυσκολεύτηκε να παράγει θέσεις εργασίας με συνέπεια κατά το δεύτερο μισό του μήνα», δήλωσε η Νέλα Ρίτσαρντσον, επικεφαλής οικονομολόγος της ADP. Η ADP άρχισε πρόσφατα να εκδίδει εβδομαδιαίες εκτιμήσεις μισθοδοσίας ως τρόπο ενίσχυσης της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση.

Οι επενδυτές αναμένουν νέα μείωση των επιτοκίων

Τα δεδομένα θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα επιχειρήματα ορισμένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed ότι η αναπτυσσόμενη αδυναμία στην αγορά εργασίας δικαιολογεί περαιτέρω μειώσεις στο βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Η Fed μείωσε το επιτόκιο πολιτικής της κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας σε καθεμία από τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της. Οι επενδυτές αναμένουν ότι θα προβεί σε άλλη μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Τα στοιχεία μισθοδοσίας της ADP συγκαταλέγονται σε αρκετές πηγές του ιδιωτικού τομέα που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν αναφέρει ως εναλλακτική λύση – αν όχι πλήρες υποκατάστατο – των επίσημων στατιστικών που έλειπαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος lockdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Εάν το shutdown τελειώσει αυτή την εβδομάδα, μια πιθανότητα μετά την ψήφιση από τη Γερουσία των ΗΠΑ ενός προσωρινού νομοσχεδίου χρηματοδότησης, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed θα πρέπει να δουν τη ροή δεδομένων από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας να επανεκκινείται εγκαίρως για την επόμενη συνεδρίασή τους, ακόμη και αν ορισμένες αναφορές εξακολουθούν να λείπουν.

- Reuters