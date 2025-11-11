Κέβιν-Χάσετ:-Στόχος-η-επιστροφή-σε-ανάπτυξη-3-έως-4%-στις-αρχές-του-2026-μετά-το-shutdown

Η οικονομία των ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψει σε ανάπτυξη 3% έως 4% έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, δήλωσε την Τρίτη ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

Ο Χάσετ επικαλέστηκε εκτιμήσεις οικονομολόγων ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης θα μείωνε περίπου 1 έως 1,5 ποσοστιαία μονάδα τους ρυθμούς ανάπτυξης που είχαν φτάσει κοντά στο 4% κατά το περασμένο έτος.

«Το ερώτημα είναι πότε θα επιστρέψουν όλα αυτά. Και νομίζω ότι κάποια από αυτά έχουν χαθεί για πάντα, και κάποια όχι. Αλλά θα υπέθετα ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, θα επιστρέψουμε στον ρυθμό ανάπτυξης 3% ή 4%», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξή του στο CNBC.

Προειδοποιήσεις οικονομολόγων

Οι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι η ασθενέστερη ανάπτυξη της κατανάλωσης και του παγκόσμιου εμπορίου, μαζί με την αργή αύξηση των θέσεων εργασίας, την υψηλότερη ανεργία και τον πιο άκαμπτο πληθωρισμό, αμαυρώνουν τις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ, αν και οι αυξανόμενες επιχειρηματικές επενδύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βασική αντιστάθμιση.

Μια έρευνα της Εθνικής Ένωσης Επιχειρηματικής Οικονομίας που δημοσιεύθηκε στα μέσα Οκτωβρίου ανέφερε ότι περισσότερο από το 60% των 40 οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέμεναν ότι οι σαρωτικοί δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μείωναν έως και μισή ποσοστιαία μονάδα την οικονομική ανάπτυξη. Κανένας δεν είδε τους δασμούς να ενισχύουν την ανάπτυξη.

Η μέση πρόβλεψή τους ήταν η οικονομία να αναπτυχθεί κατά 1,8% το 2025, σε σύγκριση με το 1,3% που προβλεπόταν στην έρευνα του Ιουνίου.

Ο Χάσετ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για την αντιμετώπιση των επίμονων ζητημάτων προσιτότητας και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των ανθρώπων, η οποία, όπως είπε, μειώθηκε κατά περίπου 3.400 δολάρια κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, αλλά είχε αυξηθεί κατά 1.200 δολάρια από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Είπε ότι η συνολική πορεία του πληθωρισμού ήταν «πραγματικά, πραγματικά καλή» παρά τις διακυμάνσεις που, όπως είπε, ήταν εποχικά συνδεδεμένες. Η μείωση του ελλείμματος φέτος θα βοηθούσε στη μείωση της μακροοικονομικής πίεσης στις τιμές, είπε.

Η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται επίσης στη στέγαση και στο πώς να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο προσιτή, είπε ο Χάσετ, αναγνωρίζοντας ότι οι τιμές του γάλακτος και των χάμπουργκερ ήταν ακόμα «πολύ υψηλότερες» από ό,τι κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Μέρισμα

Ο Χάσετ είπε ότι το σχέδιο του Τραμπ να καταβάλει στους Αμερικανούς με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα μέρισμα περίπου 2.000 δολαρίων και να εισαγάγει ένα 50ετές στεγαστικό δάνειο ήταν και τα δύο «πραγματικά καλές ιδέες».

Τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα, περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, δημιούργησαν χώρο για την καταβολή μερίσματος, είπε, προσθέτοντας ότι μια μεγαλύτερη διάρκεια στεγαστικού δανείου θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγοραστές πρώτης κατοικίας μειώνοντας τις μηνιαίες πληρωμές.

- Reuters