Κυπαρίσσης: Η Optima Bank σε τροχιά για ετήσια κέρδη €160 εκατ.

Τη διψήφια (14%) αύξηση της κερδοφορίας υπογράμμισε η διοίκηση της Optima Bank ενημερώνοντας τους αναλυτές για τα αποτελέσματα εννεαμήνου.
Σημείωσαν πως με κερδοφορία εννεαμήνου στα 123,4 εκατ. ευρώ και απόδοση κεφαλαίων στο 25,3% -από τα υψηλότερα στην Ευρώπη- υπάρχει αισιοδοξία για ένα καλό τέταρτο τρίμηνο αλλά και για την επόμενη χρονιά.
Όπως επισημάνθηκε και στη δήλωση του CEO της τράπεζας Δημήτρη Κυπαρίσση «το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε στο 3,34%, ενώ το καθαρό περιθώριο προμηθειών ανήλθε στο 0,87% – και τα δύο καλύτερα από το μέσο όσο της αγοράς».
«Παρά την πτώση των επιτοκίων τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε €123,4 εκατ., ενώ παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη του ετήσιου στόχου των €160 εκατ.»