Κυπαρίσσης: Η Optima Bank σε τροχιά για ετήσια κέρδη €160 εκατ.

Όπως επισημάνθηκε και στη δήλωση του CEO της τράπεζας Δημήτρη Κυπαρίσση «το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε στο 3,34%, ενώ το καθαρό περιθώριο προμηθειών ανήλθε στο 0,87% – και τα δύο καλύτερα από το μέσο όσο της αγοράς».

«Παρά την πτώση των επιτοκίων τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε €123,4 εκατ., ενώ παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη του ετήσιου στόχου των €160 εκατ.»