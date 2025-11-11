Κ. Ζαχαριάδης: «Η κυβέρνηση λειτούργησε τα ΕΛΤΑ ως τον κουμπαρά του κ. Πάτση»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τα ΕΛΤΑ:

«Είναι απίστευτη η επιπολαιότητα και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα θέματα στην κυβέρνηση. Βγαίνουν πριν δέκα μέρες, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, και μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος, πρέπει να κλείσουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ, αλλιώς θα κλείσουν όλα τα ΕΛΤΑ μαζί, θα χρεοκοπήσει ο δημόσιος φορέας που υπάγεται στο Υπερταμείο.

Ο άλλος δρόμος μας λένε είναι να κάνουμε κεντρική ενίσχυση από την κυβέρνηση, που δεν θα το δεχτεί η Ευρώπη και θα μας βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά έλεγαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη εβδομάδα στα κανάλια και στα ραδιόφωνα.

Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος, ξεσηκώθηκε η αντιπολίτευση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έφερε το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή, σε μια συζήτηση που αναβλήθηκε μια ώρα πριν αρχίσει και δεν έχει οριστεί πότε θα γίνει ξανά, και τώρα αρχίζουν να ακούγονται κάποια σχέδια. Από τα 46 καταστήματα που κλείσανε, κάποια ήταν κερδοφόρα. Γιατί κλείνει ένα κερδοφόρο κατάστημα αν όχι για να ενισχυθεί ένα κατάστημα ιδιώτη ανταγωνιστή που θα έρθει στη θέση του;

Λέγανε δεν γίνεται να κάνει απευθείας ενίσχυση το κράτος στα ΕΛΤΑ με τη μορφή της χρηματοδότησης. Ίσως όμως να μπορούν να στηριχθούν με άλλο τρόπο, αυτό ως τώρα δεν το έχει διαψεύσει η κυβέρνηση. Αν υπάρξει τεχνική προετοιμασία και στην Ευρώπη, μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα και τα ΕΛΤΑ να τα στηρίξουμε ώστε να είναι βιώσιμα και να είναι δίπλα στον πολίτη.

Τα ΕΛΤΑ είναι σπουδαίος πυλώνας για την κοινωνία και τη χώρα, η κυβέρνηση τα λειτούργησε ως κουμπαρά για να δίνουν στον κ. Πάτση και στους υπόλοιπους «κολλητούς» εκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις και παχυλούς μισθούς στα ανώτερα και ανώτατα στελέχη.

Η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα· είναι νομική υποχρέωση όλων των κρατών-μελών βάσει της Οδηγίας 97/67/ΕΚ και των άρθρων 106-107 ΣΛΕΕ. Όταν η υποχρέωση αυτή προκαλεί ζημία στον πάροχο, το κράτος οφείλει να τον αποζημιώσει. Εφόσον υπάρχει πράξη ανάθεσης (act of entrustment) και μετρήσιμο καθαρό κόστος, η αποζημίωση δεν συνιστά ασύμβατη κρατική ενίσχυση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει αντίστοιχα συστήματα για μεγάλους ταχυδρομικούς φορείς που υπέβαλαν πλήρως τεκμηριωμένους φακέλους:

Γαλλία: La Poste – αποζημίωση έως €2,6 δισ. (2023), με ετήσιο έλεγχο και πράξη ανάθεσης.

Βέλγιο: bpost – €634 εκ. (2022–2026), με claw-back και διαχωρισμό λογαριασμών.

Ισπανία: Correos – €1,28 δισ. (2020), με μοντέλο counterfactual και ρήτρα επιστροφής.

Τσεχία: Česká pošta – ετήσιο πλαφόν CZK 1,5 δισ. και ανεξάρτητο έλεγχο.

Οι χώρες αυτές διασφάλισαν τη βιωσιμότητα των εθνικών ταχυδρομείων τους με τεχνικά τεκμηριωμένο φάκελο, διαφάνεια και έγκαιρη κοινοποίηση στην Κομισιόν. Αντίθετα, για τα ΕΛΤΑ η διαδικασία παραμένει εκκρεμής, χωρίς σαφή ενημέρωση για τη νομική και οικονομική προετοιμασία της κυβέρνησης.

Η μάχη συνεχίζεται…»

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.