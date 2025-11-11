Κ. Κυρανάκης: Το 2026 ολοκληρώνεται το σύστημα ασφάλειας στο δρομολόγιο ΟΣΕ Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στα σημαντικά αναπτυξιακά έργα που δρομολογούνται στη χώρα και στην ενίσχυση του συστήματος ασφάλειας και τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη στο AIF Forum.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «όλοι συνηγορούμε ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν», επισημαίνοντας τη δικαιολογημένη καχυποψία και δυσπιστία που επικρατεί απέναντι στο σύστημα ασφαλείας του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, το 2019 το σύστημα ασφάλειας του σιδηροδρόμου βρισκόταν μόλις στο 1% και το ATS στο 0%. Σήμερα, όπως είπε, η κάλυψη φτάνει το 80%, ενώ διαβεβαίωσε πως το υπόλοιπο 20% θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2026, εξασφαλίζοντας πλήρη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, αυτόματης πέδησης και τηλεδιοίκησης.

Αναφερόμενος σε πρόσφατο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε πως «λειτουργούσε η τηλε-διοίκηση». Επεσήμανε επίσης ότι από το 2026, εκτός από την ασφάλεια, θα ενισχυθεί και η χωρητικότητα της γραμμής και του δικτύου. Ήδη έχουν ξεκινήσει εκπαιδεύσεις προσωπικού με τη χρήση προσομοιωτών, με τις διαδικασίες να εξελίσσονται παράλληλα.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στις ιταλικές επενδύσεις για νέα τρένα, υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη παραγγελία θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2027. Δεν παρέλειψε να επισημάνει τα προβλήματα συνεργασίας και αξιοπιστίας με την ιταλική εταιρεία, δηλώνοντας πως «από εμένα θα τα ακούτε τα προβλήματα συνεργασίας». Υπάρχει, όπως είπε, ρήτρα συνεργασίας και αν δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα, το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Σε ό,τι αφορά τους σταθμούς που αποκτούν εμπορικό χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής τους στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο κ. Κυρανάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Θριάσιο. Όπως ανέφερε, το 2026 οι αποθήκες θα γεμίσουν ξανά και το Θριάσιο θα αποκτήσει νέα ζωή, συμβάλλοντας ώστε η Βαλκανική Ευρώπη να εφοδιάζεται με προϊόντα από την Ελλάδα.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στη διαδικασία brain gain που βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι πάνω από 307 έμπειρα στελέχη από την Ευρώπη, την Ασία και τις Αραβικές χώρες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για εργασία στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

