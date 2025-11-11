Μητσοτάκης-από-Ροδόπη:-Αναβαθμίζεται-η-γεωπολιτική-μας-θέση,-η-Ελλάδα-μετατρέπεται-σε-διεθνές-ενεργειακό-κέντρο

Στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Ροδόπη.

Σε δηλώσεις που έκανε, ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων».

Ακόμη, τόνισε πως «η παρουσία μίας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπίας στην πατρίδα μας της προηγούμενη εβδομάδα κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδος ως την αφετηρία του Κάθετου Άξονα, της δυνατότητας δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο που θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου του LNG που θα έρχεται από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία».

«Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις που γίνονται από τον ΔΕΣΦΑ. Προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Τον κ. Μητσοτάκη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli. Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανής, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού έχει γίνει εξής:

«Ο Σταθμός Συμπίεσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αυξάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος, αλλά, κυρίως, εξαγωγής περισσότερου φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονες μας.

Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων.

Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πατρίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδας, ως την αφετηρία του κάθετου άξονα, της δυνατότητας, δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο, το οποίο θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που θα λέγεται από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τροφοδοτούμε forest η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και από τον ΔΕΣΦΑ και προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας».

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στη Μαρώνεια, ανακοινώνοντας πως αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες. «Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», τόνισε ο πρωθυπουργός, που μίλησε ακόμα με αλιείς και στελέχη του λιμενικού της περιοχής. Ακόμα, έκανε αναφορά στα επεισόδια με τα τουρκικά αλιευτικά, και στα νέα μισθολόγια των ενστόλων.

«Έγινε μία σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες μας. Ήταν ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο. Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Είμαστε σε μία συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών πόρων».

Συνομιλώντας με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τόνωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου και στο ετήσιο επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ, που θα δοθούν για πρώτη φορά φέτος στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ αναφέρθηκε και στο μείγμα φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ, που νομοθετήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τα μέτρα δίνουν κίνητρα για την αποκέντρωση και την ενίσχυση της περιφέρειας, με αιχμή τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και τον μηδενισμό του το 2027 για πρώτες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων. Ειδικά για την περιοχή του Έβρου, το πληθυσμιακό όριο είναι αυξημένο στους 1.700 κατοίκους, πρόνοια που επεκτάθηκε επίσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

«Δεν θα κουραστώ να το λέω: δεν αρκεί η οικονομία να πηγαίνει καλά σε επίπεδο δεικτών που αφορούν την πορεία της ανάπτυξης, του δημοσίου χρέους. Αυτή την ανάπτυξη πρέπει να την αισθάνεται ο κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην επικράτεια. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν σκύψουμε με προσοχή πάνω στα τοπικά προβλήματα, αλλά και στις τοπικές ευκαιρίες που κάθε περιοχή παρουσιάζει», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκπρόσωπος των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στον Έβρο που έλαβε μέρος στη συζήτηση ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τις αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων και για τη μείωση της φορολογίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση του τουριστικού μετώπου της Ροδόπης μέσω της δημιουργίας μαρίνας στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών, μεταξύ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και της σύνδεσης της Μαρώνειας με τον παραλιακό δρόμο του Έβρου.

«Ο δρόμος που θα συνδέει τα όρια του Έβρου με την Μαρώνεια είναι πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία είναι ότι προτάξαμε πια στον τοπικό μας σχεδιασμό ένα σύνθετο έργο το οποίο ήδη είμαστε σε θέση να χωροθετήσουμε: μία μαρίνα, έναν χώρο υποδοχής επενδύσεων περί του θαλάσσιου τουρισμού, που νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εφαλτήριο ανάπτυξης όλου του παράκτιου μετώπου της Ροδόπης, με προφανή αναπτυξιακά αποτυπώματα. Αυτό συνδέεται βέβαια και με την περαιτέρω ενεργοποίηση του βόρειου άξονα, το πώς θα επιτρέψουμε και σε περισσότερα λεωφορεία να περάσουν, έτσι ώστε η Ροδόπη να μην γίνεται απλά μία περιοχή από την οποία περνούν επισκέπτες, αλλά ένας αυτοτελής πόλος επίσκεψης, ώστε να μπορούν να αναδειχθούν τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μαρώνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο Αρχοντικό Ταβανιώτη, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως και φιλοξενεί έκθεση αρχαιοτήτων και υλικού με θέμα την Μαρώνεια και τον Ίσμαρο, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να γίνει και η μουσειακή πιστοποίησή του.

