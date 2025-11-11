Μητσοτάκης-στο-1ο-συνέδριο-newsauto-talks:-Τα-τροχαία-δεν-είναι-μοίρα,-είναι-ατομική-ευθύνη

Με μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και ευθύνης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό στο πρώτο Συνέδριο για την Κινητικότητα, τονίζοντας πως τα τροχαία δυστυχήματα δεν είναι «κακιά στιγμή», αλλά μπορούν να προληφθούν μέσα από συλλογική και ατομική υπευθυνότητα. Αναφέρθηκε στη μείωση των θυμάτων τα τελευταία χρόνια, στις νέες τεχνολογίες ελέγχου της κυκλοφορίας και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια στους δρόμους είναι δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής συνείδησης.

«Η κυβέρνηση έχει θέσει την οδική ασφάλεια ως βασική κοινωνική προτεραιότητα, με πρώτη απόδειξη τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σκεφτείτε ότι τον πρώτο μήνα εφαρμογής των νέων, αυστηρών ρυθμίσεων, οι θάνατοι στον δρόμο μειώθηκαν κατά 34%. Εύχομαι, πραγματικά, να συνεχιστεί αυτή η τάση», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα ειλικρινά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στο πρώτο σας Συνέδριο και στις συζητήσεις του. Δυστυχώς όμως, το πρόγραμμά μου δεν το επιτρέπει. Θα μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις για κάτι που μας αφορά όλους: για το πιο κρίσιμο μέτωπο της κινητικότητας, που δεν μπορεί να είναι άλλο από την οδική ασφάλεια.

Ιδίως στην Ελλάδα, που έχει πληρώσει τόσο βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο, αν και τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν. Ύστερα από καιρό έχουμε σταθερή μείωση των θυμάτων από τροχαία. Κι αυτό μόνο τυχαία δεν προέκυψε, καθώς είναι το αποτέλεσμα ενός μεθοδικού σχεδιασμού και πολλών προσπαθειών.

Μιλάω για βελτιωμένους δρόμους και υποδομές. Για αυστηρότερη αστυνόμευση, με χρήση νέων τεχνολογιών ελέγχου και παρακολούθησης της κυκλοφορίας. Και ακόμη, για προγράμματα οδικής αγωγής. Κυρίως, όμως, μιλώ για τη σταδιακή μεταβολή νοοτροπίας που αρχίζει να διαμορφώνεται στις Ελληνίδες και στους Έλληνες οδηγούς.

Επί δεκαετίες ακούγαμε ότι για τα θανατηφόρα δυστυχήματα έφταιγε η «κακιά η ώρα». Τώρα συνειδητοποιούμε, νομίζω, ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα τροχαία δεν είναι μοίρα. Είναι τραγικά γεγονότα, που μάλιστα μπορούν να προληφθούν αν μαζί μας στο τιμόνι καθίσει και η ατομική ευθύνη.

Ευθύνη η οποία ξεκινά με μικρές καθημερινές επιλογές: να φοράμε ζώνη και κράνος, να μην περνάμε με κόκκινο, να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, να μην μιλάμε στο κινητό την ώρα που οδηγούμε, να μην οδηγούμε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ.

Απ’ την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει θέσει την οδική ασφάλεια ως βασική κοινωνική προτεραιότητα, με πρώτη απόδειξη τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σκεφτείτε ότι τον πρώτο μήνα εφαρμογής των νέων, αυστηρών ρυθμίσεων, οι θάνατοι στον δρόμο μειώθηκαν κατά 34%. Εύχομαι, πραγματικά, να συνεχιστεί αυτή η τάση.

Έχουμε, τέλος, ανάγκη κι από στοχευμένη αστυνόμευση. Πολύ περισσότερο όταν θα υπάρχει και η συνδρομή της τεχνολογίας: οι κάμερες που ήδη τοποθετούνται, μαζί με το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης και το ψηφιακό σύστημα κλήσεων, θα καθιστούν πια εφικτό τον μαζικό έλεγχο και τον αυτόματο εντοπισμό των παραβάσεων.

Κλείνω με κάτι αισιόδοξο: πιστεύω ότι όλο και περισσότερο οι Έλληνες αισθάνονται, πλέον, ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο νόμοι και πρόστιμα. Είναι να νοιαζόμαστε και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Κάτι στο οποίο εύχομαι να συμβάλει και το συνέδριό σας.

Καλή αρχή και καλή επιτυχία.

