ΜΠΛΑ ΦΡΑ by instacar: Η Μεγαλύτερη Προσφορά Leasing της Χρονιάς

Η Black Friday αποκτά νέα διάσταση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

To instacar, μία από τις πιο δραστήριες εταιρείες στον χώρο του ευέλικτου leasing, παρουσιάζει τη ΜΠΛΑ ΦΡΑ, τη μεγαλύτερη προσφορά leasing της χρονιάς, προσφέροντας έκπτωση -50% για τους τρεις πρώτους μήνες σε επιλεγμένα αυτοκίνητα.

Πρόκειται για μια καμπάνια που ξεχωρίζει όχι μόνο για το εύρος των διαθέσιμων επιλογών, αλλά και για τη φιλοσοφία της: πλήρης διαφάνεια, ευελιξία και πραγματικό όφελος για τον οδηγό.

Leasing με έκπτωση 50% – Μια προσφορά που αλλάζει τα δεδομένα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν αυτοκίνητο μέσω instacar leasing αυτοκινήτου, επωφελούμενοι από τη σημαντική έκπτωση στο μηνιαίο μίσθωμα για το πρώτο τρίμηνο.

Η προσφορά αφορά όλες τις βασικές κατηγορίες οχημάτων, από μικρά και οικονομικά αυτοκίνητα πόλης έως SUV, υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά και επαγγελματικά οχήματα για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Κοινός παρονομαστής είναι η ευκολία έναρξης χωρίς προκαταβολή, η προβλεψιμότητα κόστους μέσω σταθερού μισθώματος και οι πλήρεις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα: ασφάλιση, συντήρηση, οδική βοήθεια και τέλη κυκλοφορίας.

Η διαδικασία

Η συμμετοχή στην προσφορά είναι απλή και γίνεται εξ ολοκλήρου online. Μέσα από την πλατφόρμα instacar.gr, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να:

Επιλέξει το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες του.

Ενεργοποιήσει το πρόγραμμα leasing με -50% για τους τρεις πρώτους μήνες.

Παραλάβει το όχημά του, έτοιμο για χρήση, χωρίς καθυστερήσεις ή πρόσθετες διαδικασίες.



To instacar έχει σχεδιάσει τη διαδικασία ώστε να είναι απόλυτα διαφανής και γρήγορη, εξασφαλίζοντας ότι ο πελάτης γνωρίζει εκ των προτέρων το συνολικό κόστος και τις παροχές της μίσθωσης.

Γιατί η ΜΠΛΑ ΦΡΑ ξεχωρίζει

Η συγκεκριμένη καμπάνια δεν αποτελεί απλώς μια εποχική προσφορά, αλλά ένα παράδειγμα του νέου μοντέλου χρήσης αυτοκινήτου που κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Με τη ΜΠΛΑ ΦΡΑ, η instacar δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να απολαύσει τα πλεονεκτήματα του leasing, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς προκαταβολή και με πλήρη υποστήριξη.

Είναι μια πρόταση που συνδυάζει το μεγάλο οικονομικό όφελος του -50% για τρεις μήνες σε επιλεγμένα οχήματα με την ευκολία απόκτησης, αφού μιλάμε για μια διαδικασία 100% online, χωρίς γραφειοκρατία.

Παράλληλα, το instaar προσφέρει ασφάλεια, με ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει κάθε ανάγκη χρήσης και φυσικά ευελιξία, με τη δυνατότητα αλλαγής ή ανανέωσης του αυτοκινήτου στο τέλος της μίσθωσης.

instacar: μια σύγχρονη προσέγγιση στο leasing

Το instacar έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα δυναμικό προφίλ στην ελληνική αγορά, καθιερώνοντας το ευέλικτο leasing ως προσιτή και αξιόπιστη λύση τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Με έμφαση στην τεχνολογία, την απλότητα και την εξυπηρέτηση, η εταιρεία προσφέρει μια νέα εμπειρία κινητικότητας. Η καμπάνια ΜΠΛΑ ΦΡΑ έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη φιλοσοφία, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους οδηγούς να γνωρίσουν στην πράξη τα οφέλη του leasing.

Η Black Friday στον δρόμο

Σε μια περίοδο όπου η αγορά αυτοκινήτου χαρακτηρίζεται από αυξημένο κόστος και περιορισμένες επιλογές, η ΜΠΛΑ ΦΡΑ αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία για όσους αναζητούν αξιοπιστία, οικονομία και διαφάνεια.

Η προσφορά ισχύει έως το τέλος Νοεμβρίου, για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.