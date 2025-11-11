Ο-όμιλος-Μοτοδυναμική-παρουσίασε-τη-nio-στην-Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της NIO στην Ελλάδα, του premium brand ηλεκτρικών οχημάτων, το οποίο εισήλθε στην ελληνική αγορά μέσω του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φιλοσοφία «Blue Sky Coming», η οποία μεταφράζεται ως το όραμα της NIO για ένα φωτεινό, αισιόδοξο μέλλον και ένα πιο βιώσιμο «αύριο». Ένα μέλλον με καθαρότερους δρόμους, έξυπνες λύσεις και άπλετο γαλάζιο ουρανό. Παράλληλα, γνώρισαν τις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως τοσύστημα Battery Swap, που επιτρέπει την πλήρη αλλαγή μπαταρίας σε λίγα λεπτά, τη ΝΟΜΙ την AI βοηθό, τη λειτουργία ημιαυτόνομης οδήγησης καθώς και το οικοσύστημα NIO House, που προσφέρει μια διαφορετική, βιωματική εμπειρία στους κατόχους των οχημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα είχε η παρουσία της Li Ying, Commercial Counsellor of the Chinese Embassy και υψηλόβαθμων εκπροσώπων της NIO όπως ο Hui Zhang, Group Vice President NIO Europe και ο Thijs Meijling, Head of NIO Europe Business. Παρόντες ήταν επίσης ο Αλέξανδρος Διογένους, αναπληρωτής πρόεδρος της Blue Horizon Mobility όπως και μέλη του διοικητικού δυμβουλίου και εκπρόσωποι της διοικητικής ομάδας του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία και τη δέσμευση όλων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Την παρουσίαση χαιρέτισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Πάρης Κυριακόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο όραμα και τις αξίες του ομίλου, καθώς και στη σπουδαιότητα ενσωμάτωσης της ΝΙΟ σε αυτόν. «Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ πιστεύουμε ότι η κινητικότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη – ένας κινητήρας της ανθρώπινης προόδου σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Το όραμά μας είναι τολμηρό: Βιώσιμη Κινητικότητα Χωρίς Περιορισμούς. Με τη Yamaha, την Porsche και τη SIXT έχουμε χτίσει μια ισχυρή παρουσία στον τομέα της κινητικότητας στην Ελλάδα. Όμως δεν σταματήσαμε εκεί. Θέλαμε να ανακαλύψουμε νέες μάρκες που θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν το μέλλον.

Και τότε γνωρίσαμε τη NIO. Αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον μας ήταν η φράση: Blue Sky Coming. Απλή. Ελπιδοφόρα. Δυνατή. Μίλησε κατευθείαν στο δικό μας όραμα. Πιστεύω πραγματικά ότι οι πιο λαμπροί ουρανοί βρίσκονται μπροστά. Η προσέγγιση της NIO στη βιωσιμότητα ξεπερνά τις εκπομπές ρύπων. Στον πυρήνα της, η NIO είναι μια εταιρεία καινοτομίας. Από την εναλλαγή μπαταριών και την αυτονομία, μέχρι την εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια, η NIO ηγείται ήδη σε τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της κινητικότητας.

Και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο εδώ. Δεν υπάρχει βιώσιμη κινητικότητα χωρίς ασφάλεια. Χρειαζόμαστε οχήματα που να προστατεύουν όλους: επιβάτες, πεζούς και χρήστες δίκυκλων. Έχοντας οδηγήσει μοντέλα της NIO, μπορώ να πω με σιγουριά πως προσφέρουν μια εικόνα ενός μέλλοντος όπου όλοι επιστρέφουν στο σπίτι τους με ασφάλεια, κάθε μέρα. Ως χώρα, μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Η δέσμευσή μας στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι ξεκάθαρη: θα εργαστούμε ακούραστα για να συμβάλουμε σε ένα μέλλον χωρίς τροχαίους τραυματισμούς. Μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να πούμε: BLUE SKY COMING. Η αποστολή μας είναι να κάνουμε τα brands μας την πρώτη επιλογή στην καρδιά και το μυαλό των πελατών μας. Με τη NIO, πιστεύουμε ότι βρήκαμε ένα brand που αξίζει αυτή τη θέση. Και σήμερα, ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μαζί.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μια προσωπική σκέψη. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που έχει βαθιά σημασία για εμένα. Το Μουσείο Βορρέ δεν είναι απλώς ο σημερινός μας οικοδεσπότης είναι μέρος της οικογενειακής μου ιστορίας. Οι παππούδες μου, ο Πάρις και η Κίττυ Κυριακόπουλου, πίστευαν στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Αγάπησαν και στήριξαν ενεργά αυτό το ίδρυμα, και είμαι πραγματικά ευτυχής που το βλέπω να ευημερεί. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, σας προσκαλώ να εξερευνήσετε αυτό το υπέροχο μουσείο και να μοιραστείτε την ιστορία του -όπως θα μοιραστείτε τις ιστορίες της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ και της NIO. Στον πυρήνα μας, χτίζουμε διαγενεακές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη -σχέσεις που χτίζονται με τον χρόνο, μέσα από εμπιστοσύνη, αριστεία, ακεραιότητα και σεβασμό».

Στη συνέχεια, ο κ. Κυριακόπουλος προσκάλεσε τους παρευρισκόμενους να παρακολουθήσουν το μήνυμα του William Li, ιδρυτή της NIO, ο οποίος είχε προετοιμάσει ειδικά για την Ελλάδα ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, προσδίδοντας στην εκδήλωση μια ξεχωριστή και προσωπική χροιά.

«Η επίσημη έναρξη της NIO και του firefly στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διάδοση του οράματος της NIO για μια έξυπνη, premium και ανθρωποκεντρική κινητικότητα σε περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω τις τοπικές ομάδες και όλους τους συνεργάτες για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το πάθος τους στο χτίσιμο του brand και στη σωστή επικοινωνία του. Μαζί, θα δημιουργήσουμε μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει καινοτομία, σχεδίαση και πραγματική φροντίδα για τους χρήστες μας. Καλωσορίσατε στην οικογένεια της NIO».

Ο Thijs Meijling, Head of NIO Europe, σημείωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς καθώς συνεχίζουμε την επέκτασή μας στην ευρωπαϊκή αγορά. Για εμάς, στην Ευρώπη, η συνεργασία με τους σωστούς εταίρους διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Πιστεύουμε βαθιά ότι με τον σωστό συνεργάτη και τις σωστές ομάδες μπορούμε να χτίσουμε μαζί ένα βιώσιμο μέλλον. Γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και με τον συνεργάτη μας, τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, η οποία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να δημιουργεί ισχυρά brands. Το έχει καταφέρει μέσα από δεκαετίες δουλειάς και έχει παρουσιάσει αληθινό επιχειρηματικό πνεύμα -κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα κι εδώ σήμερα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι βρήκαμε τον κατάλληλο συνεργάτη στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα δουλέψουμε μαζί για το μέλλον».

Στην παρουσίαση εμφανίστηκε και η NOMI, η πρώτη AI βοηθός της NIO, η οποία καλωσόρισε το κοινό λέγοντας: «Γεια σου Ελλάδα! Είμαι η NOMI, η έξυπνη συνοδηγός σου. Ας οδηγήσουμε μαζί το μέλλον».

Τη σκυτάλη της παρουσίασης παρέλαβε η Σοφία Μητράκη, Head of NIO Greece, η οποία ανέπτυξε το όραμα και τη φιλοσοφία της NIO για την ελληνική αγορά, αναφερόμενη στα πρώτα μοντέλα που ήρθαν στην Ελλάδα -το EL6, το ET5 και το ET5 Touring- αλλά και το firefly. «Σήμερα σηματοδοτούμε μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή, μια νέα εποχή για την κινητικότητα στην Ελλάδα. Η NIO ήρθε στη χώρα μας με ένα ξεκάθαρο όραμα: Nα φέρει την τεχνολογία, την καινοτομία και την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης πιο κοντά σε κάθε Έλληνα οδηγό. Και αυτό το όραμα αποτυπώνεται στα πρώτα μας μοντέλα για την Ελλάδα – το EL6, ένα μεσαίο SUV με κορυφαία άνεση, τεχνολογία και ευελιξία, το ET5, το sedan που ενσωματώνει συνδεσιμότητα και προηγμένες υπηρεσίες, φέρνοντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης στο επόμενο επίπεδο και το ET5 Touring, την πρακτική και πολυτελή εκδοχή του ET5, με έξυπνη διαχείριση χώρου και ιδανική για οικογένειες ή επαγγελματική χρήση. Αυτά δεν είναι απλώς μοντέλα. Είναι φορείς της φιλοσοφίας της NIO: της ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνολογία, την άνεση και το συναίσθημα».

Ακολούθησε η παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών των μοντέλων NIO και firefly από τους Benjamin Steinmetz – Product Experience Director Europe και Marius Holletzek – Director Brand Experience Design and Strategy for firefly at NIO.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα εδώ.

Τέλος, η Σοφία Μητράκη παρουσίασε τους ambassadors της NIO και του firefly στην Ελλάδα, την επιτυχημένη Fashion Designer Χριστίνα Κοντοβά και τον δημοφιλή σεφ Χρήστο Μοίρα.

«Στη NIO, όλα ξεκινούν από την κοινότητα. Μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται ενέργεια, πάθος, καινοτομία και μια νέα φιλοσοφία ζωής. Κάθε κοινότητα χρειάζεται ανθρώπους που εμπνέουν, δημιουργούν και τολμούν. Με μεγάλη χαρά, σας παρουσιάζουμε τους ambassadors της NIO & του firefly στην Ελλάδα. Μαζί, φέρνουν τη φρεσκάδα και το πάθος τους στη NIO, γιατί η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς τεχνολογία, είναι στάση ζωής».