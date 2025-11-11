Προδοσία, σεξ και εκτελέσεις στην αυλή του Ερρίκου Η’ – Μπορεί να «καθαρίσει» το όνομα της πιο μισητής γυναίκας του 16ου αιώνα;

Στην αυλή του Ερρίκου Η’ κανένας δεν ήταν ασφαλής -με πρώτες ίσως τις συζύγους του. Δύο εκτελέστηκαν, μία πέθανε, δύο είδαν τον γάμο τους με τον Βρετανό βασιλιά να ακυρώνεται, μία έζησε μαζί του ως τον θάνατό του.

Οι συμμαχίες άλλαζαν με το παραμικρό, αλλά τουλάχιστον μία γυναίκα κατάφερε να επιζήσει. Ως σήμερα όμως, πέντε αιώνες μετά, την ακολουθεί μια βαριά «ρετσινιά» κατηγοριών.

Η Τζέιν Μπόλεϊν κατηγορήθηκε για την προδοσία του συζύγου της, για την προδοσία των δύο εκτελεσμένων γυναικών του Ερρίκου, της κουνιάδας της Άννας Μπόλεϊν και της Κάθριν Χάουαρντ και για το ότι ήταν «σεξομανής κατάσκοπος». Αλλά μήπως ήταν το βολικό εξιλαστήριο θύμα για όσα συνέβαιναν στην αυλή του βασιλιά;

Το ιστορικό θρίλερ της Φιλίππα Γκρέγκορι, με τίτλο «Boleyn Traitor» («Μπόλεϊν η προδότρια»), εξερευνά την ιστορία της και βάζει κάποια πράγματα στη θέση τους για την «πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ», γράφει το BBC.

Η κυρία επί των τιμών που υπηρέτησε πέντε βασίλισσες

Η Τζέιν Μπόλεϊν γεννήθηκε περίπου το 1505, κόρη ενός βαρόνου στην αυλή του Ερρίκου Η’ που μετέφραζε κείμενα της ιταλικής αναγέννησης για το παλάτι. Έφτασε στο παλάτι σε ηλικία μόλις 11 ετών ως κυρία επί των τιμών της πρώτης συζύγου του Ερρίκου, της Αικατερίνης της Αραγωνίας.

Εκεί γνώρισε την οικογένεια Μπόλεϊν. Περίπου σε ηλικία 20 ετών έκανε έναν επωφελή γάμο με τον Τζορτζ Μπόλεϊν, η αδελφή του οποίου, Άννα, θα γινόταν βασίλισσα μέσα σε μια δεκαετία.

Τα αρχεία έχουν λίγα να μας πουν για την Τζέιν Μπόλεϊν και αυτό ίσως παρακινεί τους ιστορικούς (και τους αφηγητές) του μέλλοντος να πουν τα δικά τους. Εξάλλου δεν υπάρχει και κανένα επιβεβαιωμένο πορτρέτο, αν και υπάρχουν σχέδια του Χανς Χολμπάιν που πιστεύεται ότι την απεικονίζουν.

Το 1536 η Τζέιν Μπόλεϊν ενεπλάκη σε σκάνδαλο με την τότε βασίλισσα Άννα Μπόλεϊν που κατηγορήθηκε για μοιχεία με τέσσερις αυλικούς. Κυκλοφορούσε και μια ψευδής κατηγορία για αιμομικτική σχέση της βασίλισσας με τον αδελφό της Τζορτζ, τον σύζυγο της Τζέιν.

Αυτή τη σχέση φέρεται να είχε αποκαλύψει στον βασιλιά η ΤζέινΜπόλεϊν, η οποία υποτίθεται ότι ζήλευε τη στενή σχέση των αδελφιών. Οι εικασίες ότι ο γάμος της Τζέιν ήταν δυστυχισμένος υποτίθεται ότι της έδωσαν ένα ακόμη καλό κίνητρο για προδοσία.

Τελικά το σκάνδαλο κόστισε τη ζωή στον Τζορτζ αλλά και στην Άννα. Αποδείχτηκε μάλιστα βολική λύση για τον βασιλιά, ο οποίος είχε στρέψει την προσοχή του στη Τζέιν Σέιμουρ (τρίτη από τις έξι συζύγους του), ελπίζοντας ότι αυτή θα του έδινε τον πολυπόθητο αρσενικό διάδοχο.

Σύντομα θα ερχόταν το τέλος και της Τζέιν Μπόλεϊν.

Το 1541 κατηγορήθηκε για προδοσία και καταγγέλθηκε ως μαστροπός για τη βοήθεια που πρόσφερε στην πέμπτη σύζυγο του Ερρίκου, την Κάθριν Χάουαρντ, να έχει σχέση με τον όμορφο αυλικό Τόμας Κάλπεπερ. Και οι τρεις πλήρωσαν με τη ζωή τους. Ο Κάλπεπερ αποκεφαλίστηκε πρώτος, ενώ η Κάθριν και η Τζέιν οδηγήθηκαν στο ικρίωμα δύο μήνες αργότερα και εκτελέστηκαν στο Πύργο του Λονδίνου η μία μετά την άλλη το πρωί της 13ης Φεβρουαρίου 1542.