Προϋπολογισμός-ΕΕ:-Ένα-βήμα-πίσω-από-το-Ευρωκοινοβούλιο-μετά-τις-παραχωρήσεις-της-Κομισιόν

Οι πολιτικές ομάδες του κέντρου στο Ευρωκοινοβούλιο υποχωρούν από την απειλή να καταψηφίσουν ένα βασικό μέρος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, μετά από παραχωρήσεις στις οποίες προέβη η Κομισιόν.

Μετά από εβδομάδες πιέσεων από τις πολιτικές ομάδες, η Επιτροπή πρότεινε την Κυριακή το βράδυ αρκετές αλλαγές στο σχέδιό της για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2028-2034), σε μια προσπάθεια να αποτρέψει μια ολοκληρωτική εξέγερση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Πέμπτη, όπως αναφέρει το POLITICO .

Οι πρόεδροι της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου — Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ρομπέρτα Μετσόλα — και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, η χώρα της οποίας ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, μίλησαν τη Δευτέρα για να συζητήσουν το σχέδιο προϋπολογισμού.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες, οι φιλελεύθεροι του Renew Europe και οι Πράσινοι απέστειλαν στις 30 Οκτωβρίου επιστολή στην Επιτροπή απαιτώντας αλλαγές στην πρόταση – ιδίως στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα χρήματα της ΕΕ για τις περιφέρειες και τους αγρότες – και απειλώντας να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις εάν δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές.

Ωστόσο, αφότου η Επιτροπή άλλαξε τα σχέδιά της, κάνουν ένα βήμα πίσω.

«Νίκη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην υπεράσπιση των αγροτών και των περιφερειών στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ο Σίγκφριντ Μουρεσάν, επικεφαλής διαπραγματευτής του ΕΛΚ για τον προϋπολογισμό.

Ένας αξιωματούχος της Renew Europe, στον οποίο τέθηκε το δικαίωμα να μην κατονομαστεί για να μιλήσει ελεύθερα, δήλωσε στο POLITICO ότι η ομάδα «δεν θα ζητήσει να κατατεθεί προς ψηφοφορία στην ολομέλεια αυτή την εβδομάδα ένα ψήφισμα που θα απορρίπτει τα εθνικά σχέδια».

Νομοθέτες και αξιωματούχοι των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Πρασίνων ανέφεραν επίσης ότι το ψήφισμα είναι απίθανο να υλοποιηθεί, παρά τις ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με τον προτεινόμενο συμβιβασμό της Επιτροπής.

«Δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό που να απαντά στα κύρια αιτήματα της επιστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε στο POLITICO ο Ζαν-Μαρκ Ζερμέν, Σοσιαλιστής βουλευτής που εργάζεται στον φάκελο του ΠΔΠ.

Ο Γάλλος ευρωβουλευτής πρόσθεσε ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την απόρριψη ενός μεγάλου μέρους της πρότασης προϋπολογισμού της Επιτροπής — αν και αρκετοί συνάδελφοι παραδέχτηκαν κατ’ ιδίαν ότι οποιοδήποτε ψήφισμα που επιδιώκει να καταρρίψει τις προτάσεις είναι απίθανο να περάσει χωρίς την υποστήριξη του ΕΛΚ και του Renew.

Σε ανακοίνωσή του, αξιωματούχος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών δήλωσε ότι οι αλλαγές της Επιτροπής ήταν «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετές. Είναι μια αισθητική αλλαγή που δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανησυχίες που εξέφρασαν οι ηγέτες στην επιστολή τους της 30ής Οκτωβρίου».

Ο συμβιβασμός ικανοποιεί τις χώρες της ΕΕ

Οι αλλαγές της Επιτροπής πρέπει επίσης να υποστηριχθούν από τις πρωτεύουσες, οι οποίες γενικά διστάζουν να κάνουν παραχωρήσεις στο Κοινοβούλιο στα αρχικά στάδια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Η Φρέντερικσεν δεν αντιτάχθηκε στις προτεινόμενες αλλαγές της Επιτροπής κατά τη συνάντηση με τη Μέτσολα και τη φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, στον οποίο δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσει ελεύθερα υπό την κηδεμονία του, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «δεν έχω πολλά προβλήματα με το περιεχόμενο του εγγράφου της Επιτροπής».

Οι προτάσεις «επικαλύπτονται σημαντικά με τις θέσεις που εξέφρασαν τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Πρόκειται για μια σημαντική μείωση σε σχέση με προηγούμενες απειλές του Συμβουλίου ότι η υποχώρηση στις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να είχε θέσει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις.

«Η Επιτροπή ανάγκασε τη δανέζικη προεδρία να αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές το Σαββατοκύριακο» για να αποτρέψει την απόρριψη από το Κοινοβούλιο, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Τα σχέδια για τις Περιφέρειες

Το Κοινοβούλιο αντιτίθεται στο σχέδιο της Επιτροπής να συγκεντρώσει κονδύλια για τις περιφέρειες και τους αγρότες σε ένα ενιαίο ταμείο, το οποίο αποτελεί περίπου το μισό του συνολικού προϋπολογισμού, καθώς πολλοί βουλευτές του ΕΚ ισχυρίζονται ότι αυτό θα αποκλείσει το Κοινοβούλιο και τους περιφερειακούς ηγέτες από τη λήψη αποφάσεων και θα παραχωρήσει υπερβολική εξουσία στις εθνικές κυβερνήσεις.

Για να αντιμετωπίσει αυτά τα παράπονα, η Επιτροπή πρότεινε την Κυριακή έναν «αγροτικό στόχο» που θα υποχρέωνε τις κυβερνήσεις να δαπανήσουν το 10% του ποσού των εθνικών σχεδίων για τη γεωργία.

Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει να δοθούν στους περιφερειακούς ηγέτες περισσότερες εξουσίες ώστε να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα ―μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους μια θέση στο τραπέζι των βασικών συναντήσεων σχεδιασμού μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των αξιωματούχων της Επιτροπής.

Τέλος, η Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στο Κοινοβούλιο μεγαλύτερος ρόλος στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται η δημόσια χρηματοδότηση της ΕΕ.

Σε μια περαιτέρω παραχώρηση, η Επιτροπή απέστειλε το πρωί της Δευτέρας ένα ενημερωμένο έγγραφο, το οποίο είδε το POLITICO, στο οποίο χρησιμοποίησε διατύπωση που ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τη θέση του Κοινοβουλίου. Περιέγραψε τους προτεινόμενους συμβιβασμούς ως «προτάσεις στο νομικό κείμενο», όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο.

