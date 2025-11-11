Close Menu
    Ρουμανία: Προς εθνικοποίηση η τοπική θυγατρική της Lukoil

    Οικονομία

    Η Ρουμανία πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο της τοπικής θυγατρικής της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, ώστε να διασφαλίσει ότι το εθνικό σύστημα ενέργειας είναι σταθερό, οι διεθνείς κυρώσεις επιβάλλονται και οι θέσεις εργασίας προστατεύονται, δήλωσε απόψε ο υπουργός Ενέργειας Μπογκντάν Ιβάν.

    Η Lukoil διαθέτει 320 πρατήρια καυσίμων στη Ρουμανία. Λειτουργεί το τρίτο σε μέγεθος διυλιστήριο της χώρας και έχει δικαιώματα εξόρυξης σε ένα τμήμα της Μαύρης Θάλασσας. Ο Ιβάν δεν διευκρίνισε ποια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα πρέπει να αναλάβει το κράτος, ούτε το πώς θα γίνει αυτό.

