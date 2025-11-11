Στα ύψη η τιμή του κρέατος – Μοσχάρι και αρνί «καίνε» τα νοικοκυριά

Το μοσχαρίσιο κρέας στην Ελλάδα κινείται όλο και περισσότερο προς την κατηγορία των προϊόντων πολυτελείας, με την τιμή του να πλησιάζει τα 20 ευρώ το κιλό — το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών χρόνων — και να αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης στον πληθωρισμό. Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στις τιμές αμνοεριφίων, κυρίως λόγω ελλείψεων που προκλήθηκαν από την εξάπλωση της ευλογιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ανατιμήσεις στα φρέσκα κρέατα τρέχουν με διψήφιο ρυθμό 10,6%. Οι κύριες αιτίες είναι η ευρωπαϊκή πολιτική για την Πράσινη Μετάβαση, η οποία έχει περιορίσει την παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, και η ευλογιά, που οδήγησε στη θανάτωση περισσότερων από 400.000 αιγοπροβάτων τον τελευταίο χρόνο.

Ελλείψεις και επιπτώσεις στις τιμές παραγωγού

Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόλις το 20% των αναγκών της χώρας σε μοσχάρι, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το υπόλοιπο. Οι ελλείψεις οδηγούν σε άνοδο των τιμών παραγωγού, οι οποίες έχουν ανέλθει στα 8,5-9 ευρώ το κιλό από 5,5-6 ευρώ πέρυσι, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι τιμές στο ράφι.

Στα σούπερ μάρκετ, η μέση τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος κυμαίνεται τώρα από 15 έως 17 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι βρισκόταν στα 12-13 ευρώ, και σύμφωνα με εκτιμήσεις επαγγελματιών της αγοράς μπορεί σύντομα να φτάσει ακόμη και τα 20 ευρώ.

Οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στο μοσχάρι. Αρνιά, κατσίκια και πρόβατα εμφανίζουν επίσης άνοδο στις τιμές λόγω της ευλογιάς. Το πρόβειο κρέας πωλείται από τους παραγωγούς στα 4,5-4,8 ευρώ το κιλό, από 3,5-3,8 ευρώ πριν, ενώ η τιμή παραγωγού για το αρνί αυξήθηκε στα 9,5 ευρώ από 7,5 ευρώ.

Αντίκτυπος στη λιανική και προειδοποιήσεις

Οι αυξήσεις αντανακλώνται και στα καταστήματα λιανικής. Τα πρόβεια παϊδάκια πωλούνται από 10,5 έως 12,5 ευρώ το κιλό, έναντι 9-10 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι, ενώ αρνιά και κατσίκια φτάνουν έως και τα 16 ευρώ το κιλό, όταν προηγουμένως δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ.

«Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και η ζήτηση για αιγοπρόβατα αυξάνεται σημαντικά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι τιμές να συνεχίσουν να ανεβαίνουν», αναφέρει ο Απόστολος Πεταλάς, γενικός διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.

Τέλος, εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν τους καταναλωτές να προσέχουν τις ελληνοποιήσεις αμνοεριφίων, κυρίως από τη Ρουμανία, που μπορεί να εμφανίζονται ως εγχώρια προϊόντα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ