Συγκίνηση-στην-κηδεία-Ισραηλινού-στρατιώτη-η-σορός-του-οποίου-επέστρεψε-από-τη-Γάζα-μετά-από-11-χρόνια

«Μην μισείτε ο ένας τον άλλο», είπε σήμερα ο πατέρας του Χαντάρ Γκόλντιν απευθυνόμενος σ’ ένα πλήθος Ισραηλινών που είχε έρθει για να αποτίσει ύστατο φόρο τιμής στον νεαρό αξιωματικό, η σορός του οποίου είχε κρατηθεί για περισσότερο από μια δεκαετία στη Γάζα.

Εκατοντάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στη Κφαρ Σάμπα, στο κέντρο της χώρας, για να παρευρεθούν στην κηδεία ενός στρατιώτη, η απουσία του οποίου στοίχειωνε για καιρό το Ισραήλ.

«Θα σε θυμόμαστε για πάντα», έγραφε με μεγάλα μπλε γράμματα ένα πανό που είχε αναρτηθεί πάνω από την οδό που οδηγεί στο στρατιωτικό κοιμητήριο της Κφαρ Σάμπα.

Άνθρωποι καθισμένοι ή όρθιοι πάνω σε πλαστικές καρέκλες παρακολουθούσαν την κηδεία από μια μεγάλη οθόνη εγκατεστημένη έξω από το κοιμητήριο, ορισμένοι κρατώντας ισραηλινές σημαίες ή φωτογραφίες του Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε το 2014 σε ηλικία 23 ετών στη διάρκεια ενός προηγούμενου πολέμου στη Γάζα.

«Να περπατάτε στο σωστό δρόμο και κυρίως να μην μισείτε ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι η κληρονομιά του Χαντάρ», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος ο πατέρας του, ο Σίμσα Γκόλντιν. «Ο Χαντάρ δεν έβριζε, σας ζητώ να συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο και να υπάρχει κάθε μέρα λίγος Χαντάρ στη ζωή σας».

Το Ισραήλ παρέλαβε την Κυριακή το λείψανο του Χαντάρ Γκόλντιν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια πολέμου που ξέσπασε μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου 2023.

Όταν σκοτώθηκε, την 1η Αυγούστου 2014, ο Γκόλντιν ήταν μέλος μιας ισραηλινής μονάδας στην οποία είχε ανατεθεί να εντοπίσει και να καταστρέψει τις σήραγγες της Χαμάς.

Israeli soldier Hadar Goldin z”l is being laid to rest right now, after 11 years in Hamas captivity. May he rest in peace. Photos by Tal Gal/Flash90 pic.twitter.com/Isu1qQucdm — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 11, 2025

«Ανακούφιση»

Η επιστροφή του λειψάνου του, το οποίο ήταν επί χρόνια στο επίκεντρο διαβουλεύσεων, βάζει τέλος σε έντεκα χρόνια οδυνηρής αναμονής για την οικογένειά του και για πάρα πολλούς Ισραηλινούς.

«Είναι μια δύσκολη ημέρα, αλλά είμαι χαρούμενος επειδή η επιστροφή του Χαντάρ ήταν ένα όνειρο και σήμερα αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ίσραελ Μπλούμσταϊν, 76 ετών, κάτοικος της Κφαρ Σάμπα ο οποίος είχε για χρόνια στο αυτοκίνητό του μια φωτογραφία του νεαρού άνδρα. «Για εμένα, είναι πολύ σημαντικό το ότι επέστρεψε στο Ισραήλ, επειδή στο στρατό μας (…) δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», πρόσθεσε.

Μέλη του πτώματος του ισραηλινού στρατιώτη είχαν βρεθεί σε μια σήραγγα μετά το θάνατό του και η οικογένειά του είχε οργανώσει συμβολική κηδεία για τον Χαντάρ Γκόλντιν τον Αύγουστο 2014 στην Κφαρ Σάμπα.

Όμως προηγούμενες προσπάθειες για να επιτύχει την επιστροφή του λειψάνου του μέσω ανταλλαγών κρατουμένων είχαν αποτύχει.

«Είναι μια μορφή ανακούφισης», είπε ο Ααρόν Γκαμζού, ένας 48χρονος μηχανικός πληροφορικής, τυλιγμένος σε μια ισραηλινή σημαία. «Πηγαίνουμε όλοι στο στρατό στα 18 μας και έχουμε εμπιστοσύνη στο στρατό, στη χώρα, ότι θα κάνει τα πάντα για να μας φέρει πίσω, αν κάτι μας συμβεί», πρόσθεσε, λέγοντας πως αυτά τα ένδεκα χρόνια αναμονής ήταν μια «θλιβερή περίοδος για όλους εμάς».

Δίπλα του, η Εϊνάτ Καρμέλ Γκαμζού σφίγγει στα χέρια της μια ισραηλινή σημαία. «Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να είμαστε σήμερα εδώ με την ισραηλινή σημαία, στο πλευρό της οικογένειας και του ισραηλινού λαού», λέει.

Στο πλήθος υπήρχαν μερικοί αιρετοί, καθώς και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Χαντάρ Γκόλντιν «μαχητή μέχρι την τελευταία στιγμή».

Από τα 28 πτώματα ομήρων που απεβίωσαν και κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας, απομένουν για να επιστραφούν τέσσερις σοροί, βάσει της συμφωνίας, η οποία προέβλεπε επίσης την επιστροφή σορών παλαιστίνιων κρατουμένων.

«Η 7η Οκτωβρίου δεν είναι μια καταστροφή, είναι μια ανεπάρκεια, λέμε καταστροφή τις φυσικές καταιγίδες, τις πυρκαγιές, τα δυστυχήματα», εξηγεί από το κοιμητήριο ο Ιντάν Αμέντι, φίλος της οικογένειας Γκόλντιν. «Όταν θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, να ερευνήσουμε και να διορθώσουμε τις εσωτερικές ανεπάρκειές μας, τότε μόνο θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε», προσθέτει.

