Φάμελλος:-«Χωρίς-όρους-και-κρυφά-χαρτιά»-πρωτοβουλία-για-κοινές-δράσεις-των-προοδευτικών-δυνάμεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα για κοινές προοδευτικές πρωτοβουλίες, τονίζοντας ότι «τα προβλήματα επείγουν» και πως η πολιτική πρέπει να συνδεθεί ξανά «με την ανάγκη να αλλάξει ο τόπος και να υπάρξει μέλλον για τους νέους».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι «έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία, χωρίς όρους, προϋποθέσεις και κρυμμένα χαρτιά, και δημόσιο κάλεσμα για κοινές πρωτοβουλίες, το συντομότερο δυνατόν».

«Τα προβλήματα επείγουν: τα ΕΛΤΑ, οι αγρότες, το νερό, η ακρίβεια, τα υπερκέρδη των τραπεζών, η κλιματική κρίση», τόνισε, προσθέτοντας: «Να αξιοποιήσουμε το προοδευτικό πολιτικό κεφάλαιο αλλά και νέα πρόσωπα. Να σηκωθούν οι πολίτες από τον καναπέ, να ασχοληθούν οι νέοι με τη ζωή τους».

«Διότι το αν έχουν δάσκαλο, γιατρό, εισόδημα είναι πολιτική, παρότι ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο» πρόσθεσε.

«Καταθέτουμε μια ενωτική και πλατιά πρόταση για βαθιές πολιτικές αλλαγές. Σύντομα και όχι ως προεκλογική κίνηση».

Καταλήγοντας, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι «για μένα η πολιτική δεν συνδέεται με την καρέκλα. Συνδέεται με την ανάγκη -και την αγάπη- να αλλάξει ο τόπος μας, να υπάρχει μέλλον για τα παιδιά και τους νέους».

sofokleous10.gr

