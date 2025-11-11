adp:-Έχασε-θέσεις-εργασίας-ο-ιδιωτικός-τομέας-τον-Οκτώβριο

Συρρικνώθηκε ελαφρώς η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP.

Συρρικνώθηκε ελαφρώς η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ιδιωτικός τομέας απώλεσε ανά εβδομάδα 11.250 θέσεις εργασίας τις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 25 Οκτωβρίου, γεγονός που «υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας δυσκολεύτηκε να παράγει θέσεις εργασίας με συνέπεια κατά το δεύτερο μισό του μήνα», όπως αναφέρει η ADP.

Ο τρόπος με τον οποίο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αντιλαμβάνεται την αγορά εργασίας θα είναι κρίσιμος στην απόφασή της για το αν οι κεντρικοί τραπεζίτες θα μειώσουν ξανά τα επιτόκια στη συνεδρίασή τους στις 10 Δεκεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, σε μία άλλη μέτρηση, η ADP εκτίμησε ότι ο ιδιωτικός τομέας πρόσθεσε 42.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο. Σε αυτή χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μεθοδολογία για την πιο πιστή αναπαραγωγή της επίσημης κυβερνητικής μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση.

Τα οικονομικά στατιστικά στοιχεία από εναλλακτικές πηγές, όπως το ADP, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος κατά τη διάρκεια του lockdown της κυβέρνησης, το οποίο καθυστέρησε την δημοσίευση των επίσημων αριθμών.