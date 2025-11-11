mε-νέο-ρεκόρ-έκλεισε-ο-dow-jones,-σε-αντίθεση-με-το-nasdaq-που-υποχώρησε

Mε νέο ρεκόρ έκλεισε ο δείκτης Dow Jones, σε αντίθεση με το Nasdaq που αντιμετώπισε δυσκολίες καθώς οι επενδυτές μετέφεραν χρήματα από τις τεχνολογικές μετοχές σε άλλες μετοχές της αγοράς με χαμηλότερες αποτιμήσεις.

Ο Dow ενισχύθηκε κατά 559,33 μονάδες ή 1,18%, κλείνοντας στις 47.927,96, με τους επενδυτές της Wall Street να αγοράζουν μετοχές γνωστών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των κολοσσών υγείας Merck, Amgen και Johnson & Johnson. Ο δείκτης S&P 500 επίσης αυξήθηκε κατά 0,21% και έκλεισε στις 6.846,61. Ωστόσο, ο τεχνολογικά «βαρύς» Nasdaq υποχώρησε κατά 0,25%, κλείνοντας στις 23.468,30.

Ο πάροχος υποδομών cloud τεχνητής νοημοσύνης CoreWeave ήταν ανάμεσα στους χαμένους της συνεδρίασης. Οι μετοχές του υποχώρησαν περισσότερο από 16% μετά από καθοδήγηση που απογοήτευσε τους επενδυτές, πλήττοντας την επένδυση στον τομέα της AI. Παράλληλα, οι μετοχές του «αγαπημένου παιδιού» της AI, Nvidia, υποχώρησαν περίπου 3% μετά την πώληση ολόκληρου του μεριδίου της εταιρείας από την SoftBank, αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων.

«Αυτές οι τεχνολογικές εταιρείες είναι μηχανές δημιουργίας ταμειακών ροών», δήλωσε ο Μπιλ Φιτζπάτρικ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Logan Capital Management. «Είναι εξαιρετικές εταιρείες, αλλά η αφετηρία έχει σημασία και δεδομένης της αποτίμησής τους σήμερα, δεν χρειάζεται πολύ, μια μικρή αρνητική είδηση, για να αλλάξει η ψυχολογία και να υπάρξει αναδιάρθρωση που ευνοεί τις μετοχές αξίας».

Η επένδυση στην AI δέχεται πιέσεις αυτόν τον μήνα λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για την αποτίμηση, με αποτέλεσμα οι απώλειες του Nasdaq από την αρχή του μηνός να φτάνουν περίπου το 1%. Την Τρίτη, γνωστές εταιρείες στον χώρο, όπως οι Micron Technology, Oracle και Palantir Technologies, υποχώρησαν σε «συμπαράσταση» με CoreWeave και Nvidia. Η Micron έχασε σχεδόν 5%, ενώ η Oracle και η Palantir υποχώρησαν περίπου 2% και πάνω από 1%, αντίστοιχα.

«Ο S&P 500 διαπραγματεύεται σε επίπεδα 20 φορές πάνω από τα προσδοκώμενα κέρδη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτό επηρεάζεται προς τα πάνω από τους «Magnificent Seven» και άλλες τεχνολογικές εταιρείες. «Υπάρχουν κάποιες μετοχές που έχουν μείνει πίσω στην bull market. Υπάρχουν τόσες προσδοκίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια που αν υπάρξει κάποια υποχώρηση… θα στείλει μήνυμα ότι ίσως τα πράγματα έχουν προχωρήσει λίγο υπερβολικά».

Στην αρνητική διάθεση του Nasdaq την Τρίτη συνέβαλε και τα νέα στοιχεία από την ADP, η οποία έδειξε ότι για τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 25 Οκτωβρίου, η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά μέσο όρο πάνω από 11.000 ανά εβδομάδα. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα κέρδη του Οκτωβρίου που είχε αναφέρει η εταιρεία την περασμένη εβδομάδα και δείχνουν κάποια αδυναμία στην αγορά εργασίας.

Οι σημερινές κινήσεις έρχονται μια μέρα μετά την άνοδο των μεγάλων αμερικανικών δεικτών, καθώς οι επενδυτές ευελπιστούν ότι η ρεκόρ διαρκείας αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης μπορεί να φτάνει στο τέλος της. Τη Δευτέρα το βράδυ η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο για το τέλος του shutdown, για να το στείλει αύριο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την απαίτηση των Δημοκρατικών για παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act, αλλά καλεί για ψηφοφορία σχετικά με τις φορολογικές πιστώσεις τον Δεκέμβριο.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ένα κόστος για την πολιτική δυσλειτουργία, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως», είπε ο Φιτζπάτρικ «Ναι, θα υπάρξει λύση, αλλά ο διχασμός παραμένει έντονος, και αυτός είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που θα πρέπει να ωθήσουν τους επενδυτές σε επενδύσεις υψηλότερης ποιότητας».