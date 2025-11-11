Oura: Αναμένει διπλασιασμό εσόδων για δύο συναπτά έτη – Κοντά στα 2 δισ. το 2026

Η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις καθώς επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή επέκταση, έχοντας ολοκληρώσει έναν χρηματοδοτικό γύρο ύψους 900 εκατ. δολαρίων τον Οκτώβριο.

Με έσοδα κοντά στα 2 δισ. δολάρια αναμένεται να κινηθεί το 2026 για την φινλανδική εταιρεία κατασκευής «έξυπνων δαχτυλιδιών» Oura, σύμφωνα με τον CEO, Τομ Χάλε.

Ο Χάλε δήλωσε στο CNBC από το περιθώριο του Web Summit της Βαρκελώνης, ότι η Oura οδεύει προς διπλασιασμό εσόδων σε σχέση με το 2024, καθώς το 2025 αναμένεται να ανέλθουν στα 1 δισ. δολάρια.

«Το επόμενο έτος θα είναι σίγουρα περισσότερα. Δεν νομίζω ότι γνωρίζουμε ακριβώς πόσα, αλλά θα είναι υψηλότερα, πιθανόν κοντά στα 2 δισ. δολάρια», ανέφερε.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη για έσοδα άνω των 1,5 δισ. δολαρίων, που προϋποθέτει ότι η Oura θα διπλασιάσει τις πωλήσεις της για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

«Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πραγματικά κατακτήσει την αγορά με τις λειτουργίες υγείας για γυναίκες και έχουμε επεκταθεί διεθνώς. Όλα αυτά οδηγούν την ανάπτυξή μας», πρόσθεσε ο Χάλε.

Η φινλανδική εταιρεία, που αποτιμάται στα 11 δισ. δολάρια, έχει πουλήσει πάνω από 5,5 εκατομμύρια δαχτυλίδια Oura από την κυκλοφορία του προϊόντος το 2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων τα 2,5 εκατομμύρια πωλήθηκαν από τον Ιούνιο του 2024 και έπειτα.

«Η Oura ήταν μια εταιρεία με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη από την αρχή», σημειώνει ο Χάλε, ενώ είναι ακόμη πιο αισιόδοξος για την περαιτέρω ενσωμάτων της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον. Επιπλέον, εξετάζει μια σειρά από λειτουργίες που θα μπορούν να προλαμβάνουν ιατρικά προβλήματα.

«Ένα από τα πράγματα που κάνει ιδιαίτερα καλά η Oura είναι να δημιουργεί πληροφορίες – κείμενο στην ουσία – που σας βοηθά να κατανοήσετε τις μετρήσεις σας. Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να μεταφράσει αυτά τα δεδομένα σε συμβουλές και καθοδήγηση. Διαθέτει επίσης το δικό της chatbot, το Oura Advisor, το οποίο είναι σαν ένας «γιατρός στην τσέπη σας» στον οποίο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις», εξήγησε.

Το 2022, η Oura σύναψε συνεργασία με την Natural Cycles, μία εφαρμογή αντισύλληψης εγκεκριμένη από τον FDA, για να προσθέσει λειτουργίες γονιμότητας στις παροχές της. Ακόμη, νωρίτερα φέτος, εισήγαγε την παρακολούθηση της γλυκόζης, μέσω μιας συνεργασίας με την Dexcom, και τον Οκτώβριο ανακοίνωσε έρευνα για την αρτηριακή πίεση.

«Ένα από τα πράγματα που πιστεύουμε πραγματικά είναι ότι μπορούμε να γίνουμε κάτι σαν φύλακας άγγελος, που είναι πάντα μαζί σας και αρχίζει να σας δίνει αυτές τις προβλέψεις για τη μακροπρόθεσμη υγεία σας», είπε ο Hale.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο προς το παρόν.