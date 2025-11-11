performance-technologies:-Απέκτησε-δύο-νέες-εξειδικεύσεις-της-microsoft

Η Performance Technologies ανακοινώνει την απόκτηση δύο νέων Microsoft Advanced Specializations — Build AI Applications και Analytics on Microsoft Azure, φτάνοντας συνολικά τις δέκα εξειδικεύσεις της Microsoft.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη συνεχή δέσμευση της Performance στην τεχνολογική αριστεία, την καινοτομία και την εξειδίκευση στο οικοσύστημα του Microsoft Cloud. Παράλληλα, ενισχύουν τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας να βοηθά τους οργανισμούς να αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα και τεχνολογίες cloud για να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

«Συγχαρητήρια στην Performance Technologies για την απόκτηση των εξειδικεύσεων Build AI Applications και Analytics on Microsoft Azure – της 9ης και 10ης εξειδίκευσής τους από τη Microsoft! Οι επιτυχίες αυτές αναδεικνύουν τη βαθιά τεχνική τους κατάρτιση και τη δέσμευσή τους στην καινοτομία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων. Ως αξιόπιστος συνεργάτης της Microsoft, η Performance είναι μοναδικά τοποθετημένη ώστε να βοηθήσει τους πελάτες να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους, να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους και να ενσωματώσουν AI με τρόπους που ενισχύουν την ευελιξία και την ανάπτυξη», τόνισε ο Debbi Hoehn, EMEA Partner Technical Lead της Microsoft.

«Η απόκτηση αυτών των δύο specializations επιβεβαιώνει περαιτέρω τη στρατηγική μας στο cloud και ενισχύει το όραμά μας να βοηθάμε τους οργανισμούς να καινοτομούν υπεύθυνα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα. Στην Performance, συνδυάζουμε τη βαθιά τεχνογνωσία στη Microsoft με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας ευφυείς λύσεις που μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, Cloud Business Unit Director της Performance Technologies.

Με αυτές τις δύο νέες εξειδικεύσεις, η Performance Technologies εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους Microsoft Solution Partners σε Ελλάδα και Κύπρο, βοηθώντας επιχειρήσεις να επιταχύνουν το ταξίδι τους προς το “intelligent cloud”.