to-μήνυμα-Μητσοτάκη-στους-αγρότες-και-η-«απόβαση»-στην-Αθήνα

Σε μια εξαιρετικά φορτισμένη ημέρα για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από το 2025 και σε μόνιμη βάση θα αυξηθεί κατά 50% το ανώτατο όριο των λίτρων για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. «Έγινε μία σημαντική ανακοίνωση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες μας. Ήταν ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο. Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο», πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με πολίτες στη Μαρώνεια Ροδόπης, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στα οφέλη που θα αποφέρει στο πραγματικό εισόδημα όλων των εργαζόμενων και συνταξιούχων η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

«Είμαστε σε μία συνεχή διαβούλευση για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε εν κινήσει, χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές, το σύστημα πληρωμών, το οποίο πια είχε ουσιαστικά κλείσει τον κύκλο του», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. «Πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι ότι αυτοί θα είναι οι αποδέκτες των ευρωπαϊκών πόρων».

«Να αισθάνεται την ανάπτυξη κάθε πολίτης, όπου κι αν βρίσκεται στην επικράτεια»

Συνομιλώντας με πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τόνωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου και στο ετήσιο επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ, που θα δοθούν για πρώτη φορά φέτος στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ αναφέρθηκε και στο μείγμα φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ, που νομοθετήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τα μέτρα δίνουν κίνητρα για την αποκέντρωση και την ενίσχυση της περιφέρειας, με αιχμή τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και τον μηδενισμό του το 2027 για πρώτες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων. Ειδικά για την περιοχή του Έβρου, το πληθυσμιακό όριο είναι αυξημένο στους 1.700 κατοίκους, πρόνοια που επεκτάθηκε επίσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

«Δεν θα κουραστώ να το λέω: δεν αρκεί η οικονομία να πηγαίνει καλά σε επίπεδο δεικτών που αφορούν την πορεία της ανάπτυξης, του δημοσίου χρέους. Αυτή την ανάπτυξη πρέπει να την αισθάνεται ο κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην επικράτεια. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν σκύψουμε με προσοχή πάνω στα τοπικά προβλήματα, αλλά και στις τοπικές ευκαιρίες που κάθε περιοχή παρουσιάζει», υπογράμμισε.

Εκπρόσωπος των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στον Έβρο που έλαβε μέρος στη συζήτηση ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τις αυξήσεις στις αποδοχές των ενστόλων και για τη μείωση της φορολογίας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών Απόστολος Ιωάννου, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κ. Μητσοτάκη για τις παρεμβάσεις που γίνονται προς όφελος της περιφέρειας και αναφέρθηκαν στη σημασία της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση του τουριστικού μετώπου της Ροδόπης μέσω της δημιουργίας μαρίνας στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, μεταξύ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και της σύνδεσης της Μαρώνειας με τον παραλιακό δρόμο του Έβρου.

«Ο δρόμος που θα συνδέει τα όρια του Έβρου με την Μαρώνεια είναι πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία είναι ότι προτάξαμε πια στον τοπικό μας σχεδιασμό ένα σύνθετο έργο το οποίο ήδη είμαστε σε θέση να χωροθετήσουμε: μία μαρίνα, έναν χώρο υποδοχής επενδύσεων περί του θαλάσσιου τουρισμού, που νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εφαλτήριο ανάπτυξης όλου του παράκτιου μετώπου της Ροδόπης, με προφανή αναπτυξιακά αποτυπώματα.

Αυτό συνδέεται βέβαια και με την περαιτέρω ενεργοποίηση του βόρειου άξονα, το πώς θα επιτρέψουμε και σε περισσότερα λεωφορεία να περάσουν, έτσι ώστε η Ροδόπη να μην γίνεται απλά μία περιοχή από την οποία περνούν επισκέπτες, αλλά ένας αυτοτελής πόλος επίσκεψης, ώστε να μπορούν να αναδειχθούν τα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης έρχεται υπό το “φως” της σημερινής “απόβασης” αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα, που πραγματοποιούν πανελλαδικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κύρια αιτήματα την άμεση καταβολή αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στήριξη της κτηνοτροφίας, η οποία πλήττεται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η ατμόσφαιρα στον αγροτικό χώρο ωστόσο παραμένει τεταμένη. Νωρίτερα, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης όπου έχουν παρατάξει ήδη από χθες το απόγευμα οι αγρότες τα τρακτέρ τους πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενόψει της περιοδείας του πρωθυπουργού στη Ροδόπη η οποία ξεκίνησε σήμερα.

Λίγο μετά τις 10 το αεροσκάφος του πρωθυπουργού προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Δημόκριτος με τους αγρότες να επιθυμούν να κάνουν μια δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας κατά την άφιξή του. Τελικά, ο πρωθυπουργός κατάφερε να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο.

Οι αγρότες εξέφρασαν την επιθυμία τους να μιλήσουν οι ίδιοι στον πρωθυπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση τόσο με την καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων από τις φωτιές του 2023 όσο και από τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, ο Έβρος αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα με τη δορυφορική αποτύπωση, με αποτέλεσμα, οι σύλλογοι να διαμαρτύρονται ότι δεν έγινε σωστά και έχει μπλοκάρει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων.

Το στοίχημα

Ακόμα ένα πρόβλημα είναι οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές καθώς επίσης και το ζήτημα της διευθέτησης των νερών των ποταμών με τη Βουλγαρία που μπλοκάρει τη διαδικασία άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών.

Σημειώνεται πως την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί έχουν δώσει ραντεβού στην Αθήνα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων επίσης για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας παράλληλα στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που πλήττεται από την ευλογιά.

Το στοίχημα που τίθεται τώρα είναι διπλό: από τη μία πλευρά, αν η αύξηση του ορίου επιστροφής ΕΦΚ θα μετουσιωθεί σε ουσιαστική ενίσχυση για τον αγροτικό κόσμο, από την άλλη, αν οι κινητοποιήσεις των αγροτών θα συνεχιστούν ή θα καταλαγιάσουν μετά την εξαγγελία. Τα αμέσως επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για το αν θα επικρατήσει σύγκλιση κυβέρνησης και αγροτών ή αν θα οδηγηθούμε σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Ιερός αγώνας για την επιβίωσή μας»

​Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων αλλά και τις συνέπειες από την ευλογιά των προβάτων. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ θα ακολουθήσει παράσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Δημήτρης Καμπούρης, πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) από τη Χαλκιδική, δήλωσε νωρίτερα στο Orange Press Agency: ​«Βρισκόμαστε εδώ για το σημερινό συλλαλητήριο, το πανελλαδικό, πανκτηνοτροφικό και παναγροτικό. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εκεί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας και στη συνέχεια θα πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαμαρτυρηθούμε για όσα έγιναν αλλά και για τις καθυστερήσεις των πληρωμών».

​Όπως τόνισε ο κ. Καμπούρης, οι αγρότες έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών. «Έχουμε ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, στις 3:30 η ώρα. Θα καταθέσουμε υπομνήματα και στους υπουργούς μας, αλλά κυρίως στον κύριο Χατζηδάκη, από τον οποίον περιμένουμε να δεσμευτεί. Μέχρι τώρα ακούμε για πληρωμές και πληρωμές δεν βλέπουμε».

«Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει φτάσει στα όριά του, δεν αντέχει άλλο. Είναι ένας αγώνας ιερός, αγώνας επιβίωσης, και πρέπει άμεσα τα χρήματα που μας χρωστούν από πέρυσι ακόμα, αλλά και τώρα, να δοθούν, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα», κατέληξε.

Προειδοποιούν με κλιμάκωση οι αγρότες

Πρόκειται για μια «εθνική συγκέντρωση», όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, με αγρότες «από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο».

«Ο αγροτικός κόσμος της χώρας σήμερα διεκδικεί τα δικαιώματά του. Είναι ανεπίτρεπτο, επειδή κάποιοι επιτήδειοι έβαλαν χέρι στα χρήματά μας, να μένουν σε ομηρία και απλήρωτοι 600.000 οικογένειες. Γι’ αυτό έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανισορροπία στην τοπική οικονομία στην ύπαιθρο», δήλωσε ο κ. Σατολιάς.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ έκανε λόγο για διπλή αποτυχία της κυβέρνησης: «Δεύτερον, οι ζωονόσοι έχουν εξαπλωθεί και τινάζουν την κτηνοτροφία στα θεμέλια, με τρομερές συνέπειες αν εξελιχθούν. Εδώ η κυβέρνηση και στα δύο αυτά απέτυχε».

Οι αγρότες θα επιδώσουν ψήφισμα στον υπουργό και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «γιατί από εκεί ξεκινούν όλα», ενώ αργότερα η συντονιστική επιτροπή θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Ο κ. Σατολιάς εξέφρασε την ανησυχία του και για τις μελλοντικές πληρωμές, καταγγέλλοντας ότι από τα 180 εκατ. που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχουν δοθεί μόνο 56, ενώ «φοβούμαστε και οι επόμενες πληρωμές, και ενόψει του monitoring, που έχει ‘κιτρινίσει’ 350.000 αγροτεμάχια, δεν θα έχουμε καλές πληρωμές».

Τέλος, προειδοποίησε ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι για κλιμάκωση: «Η σημερινή συγκέντρωση είναι μια αφετηρία κινητοποιήσεων, που το επόμενο διάστημα θα εξελιχθεί… και θα κλιμακωθούν. Διεκδικούμε να πάμε στα χωράφια, στους στάβλους, όχι να είμαστε στους δρόμους. Αν λυθούν τα προβλήματα, να ‘στε σίγουροι ότι θα πάμε εκεί που ανήκουμε», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.