Ανδρουλάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Το-ΠΑΣΟΚ-θα-είναι-ο-νικητής-στις-επόμενες-εκλογές,-έχω-υψηλό-δείκτη-αξιοπιστίας

Εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης (12/11) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπου έκανε λόγο για μια πορεία μη αναστρέψιμη από τη ΝΔ. «Το ΠΑΣΟΚ επειδή έχει και πρόγραμμα και υπευθυνότητα και στρατηγική απέναντι στη ΝΔ, νομίζω στο τέλος θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι νικητής στις επόμενες εκλογές».

«Επειδή γυρίζω στην κοινωνία, το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», όπως είπε. «Πήρε δυο φορές την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και αυτή η εμπιστοσύνη έχει διαψευστεί. Αντί να βελτιώνεται η ζωή των πολιτών, ζούνε μια πολύ μεγάλη ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος αποσαθρώνεται και οι άνθρωποι ζουν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα».

«Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει»

Αρχικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει. Η παρουσία του Ερντογάν στον ΟΗΕ αποδεικνύει πως η Τουρκία δεν αλλάζει στρατηγική. Αυτό που λέω, λοιπόν, είναι να συζητάμε χωρίς αυταπάτες. Δυστυχώς, η ΝΔ χειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους πολύ σοβαρά θέματα», ανέφερε. «Όταν λες ότι έχουμε ήρεμα νερά και η Τουρκία παρεμποδίζει την πόντιση του καλωδίου, τότε μάλλον κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό».

Χαρακτήρισε μάλιστα «πρωτοφανή» τη διένεξη Ελλάδας-Κύπρου για το θέμα του καλωδίου.

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα εσωτερικά θέματα, με τον κ. Ανδρουλάκη να καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αγροτών, χωρίς τους οποίους «θα καταστραφεί η ύπαιθρος».

«Στρατηγικός σύμμαχος της κυβέρνησης είναι οι ολιγάρχες, ο ενεργειακός χώρος δόθηκε κατά προτεραιότητα σε αυτούς και όχι στους παραγωγούς. Οι πελάτες είναι σε ομηρεία αυξημένων τιμών, ενώ κάποιοι άλλοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση, αυτό είναι μπίζνα. Η κυβέρνηση κάνει business με τους μεγάλους ενεργειακούς παίκτες.Για μένα ο τρόπος διανομής του ενεργειακού χώρου και ο τρόπος που δόθηκαν κατά προτεραιότητα οι όροι σύνδεσης, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε:

«Πώς να μην αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι όταν είδαν μια γαλάζια συμμορία να κατακλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες Βορίδη-Αυγενάκη και γενικών γραμματέων. Στο τέλος ήρθε η δικογραφία στην Ελλάδα και ο πρωθυπουργός μάς λέει το καλοκαίρι πως δεν επιτρέπει ν διερευνηθούν οι ευθύνες από τη Δικαιοσύνη ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Όταν βλέπουν όλα αυτά, πώς να μην αντιδράσουν;»

«Ο Τσίπρας είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ»

Τέλος, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε και για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Τσίπρας λέει πως θα παρουσιάσει βιβλίο. Δικαίωμα έχει όποιος έχει κυβερνήσει να γράψει ό,τι βιβλίο θέλει. Η ιστορία είναι νωπή, τη ζήσαμε, τη βίωσε ο ελληνικός λαός και ξέρει ότι κυβερνούσε 5 χρόνια με συγκεκριμένα αποτελέσματα», τόνισε.

«Ξέρουμε ποιος είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ. Όταν μια κοινωνία βλέπει τόση διαφθορά και ξαφνικά η ΝΔ έγινε κυρίαρχος πόλος», δήλωσε και κατέληξε λέγοντας:

«Σίγουρα πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο δυνατό τον αγώνα μας, σίγουρα πρέπει να φτάσει το μήνυμά μας πιο κοντά στην κοινωνία. Ο κόσμος έχει απηυδήσει και έχει απογοητευτεί. Δεν είμαστε όμως όλοι το ίδιο, δεν εξαπάτησα τον ελληνικό λαό. Θα πάμε σε εκλογές, εκεί θα κριθούμε όλοι μας και το μήνυμα είναι απλό: ή θα έχει ο λαός μια από τα ίδια ή κάτι άλλο διαφορετικό. Νομίζω έχω υψηλό δείκτη αξιοπιστίας με το πρόγραμμά μας».

- sofokleous10.gr

