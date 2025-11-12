Αντιπρόεδρος Cognitera: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν οργανωμένη από κόμματα – «Καρφιά» για τους ελέγχους

Του Γιάννη Ανυφαντή

Ως ένα διαχρονικό φαινόμενο που δεν σχετίζεται με τα κόμματα και τη λειτουργία τους παρουσίασε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της Cognitera και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας Γιάννης Κάτρης, μιλώντας για ένα κενό στο σύστημα που «εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι με την ανοχή ή την αδιαφορία των αρμοδίων».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Κάτρης τόνισε πως η πρώτη υπηρεσία που ερχόταν σε επαφή με τις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων ήταν η κτηνιατρική βάση της εκάστοτε περιοχής, υπογραμμίζοντας πάντως πως «αυτός που είχε πλήρη γνώση του αριθμού των ζώων και μπορούσε αν το αντιληφθεί με έναν απλό διασταυρωτικό έλεγχο ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ». «Ακόμα και με σφεντόνα να πολεμούσανε, κάποιον θα βρίσκανε» πρόσθεσε ο ίδιος, κάνοντας λόγο για εσφαλμένες κινήσεις του οργανισμού, δηλώνοντας πως υπήρχαν «λυσσαλέες» αντιδράσεις για εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εφαρμογή του gov.gr.

Ο ίδιος πάντως δεν αρνήθηκε ότι τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του λαμβάνουν επιδοτήσεις. «Λαμβάνω 2.800 ευρώ. Πολύ λιγότερα από το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτω», είπε απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, προσθέτοντας πως συνολικά τέσσερα μέλη της οικογένειάς του είναι δικαιούχοι. «Κάνω δήλωση. Έχω τα ζώα μου, έχω τις καλλιέργειές μου. Έχω ελεγχθεί. Δεν λαμβάνω ενισχύσεις για τα βιολογικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

