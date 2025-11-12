Γ. Στουρνάρας: Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν είναι κόστος – είναι επένδυση με δεκαπλάσιο όφελος

Η προσαρμογή των οικονομιών στην μεταβαλλόμενη κλιματική πραγματικότητα αποτελεί σημαντική πρόκληση αλλά και δημιουργεί πολλαπλά οφέλη, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στο πλαίσιο του 1ου Ελληνογερμανικού Sustainability Forum «NEW World – NEW Sustainable Policy».

Παράλληλα, τόνισε πως η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να ξεκλειδώσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Το τριπλό μέρισμα

Τα πολλαπλά οφέλη της προσαρμογής των οικονομιών στην μεταβαλλόμενη κλιματική πραγματικότητα, με στόχο την ανθεκτικότητά της, αποτυπώνονται στην έννοια του «τριπλού μερίσματος», εξήγησε ο διοικητής της ΤτΕ στην κεντρική του ομιλία.

Αυτά εδράζονται στα εξής σημεία, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα:

-Πρώτον, στη μείωση των μελλοντικών απωλειών, με τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την προστασία της ζωής και των υποδομών.

-Δεύτερον, στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της καινοτομίας, σε τομείς, για παράδειγμα, όπως ο κατασκευαστικός και ο γεωργικός. Αυτή η οικονομική ώθηση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και ανάπτυξη.

-Τρίτον, στα συνεπακόλουθα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρουν οι επενδύσεις, όπως, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, όσο οι κοινωνίες γίνονται πιο ανθεκτικές.

Τονίζοντας την ανάγκη επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση, ο διοικητής της ΤτΕ, ανέφερε μια πρόσφατη μελέτη του World Resources Institute, η οποία εξέτασε 320 επενδύσεις σε έργα και δράσεις προσαρμογής και ανθεκτικότητας σε 12 χώρες, συνολικού ύψους 133 δισεκ. δολαρίων και διαπίστωσε ότι για κάθε ένα (1) δολάριο που επενδύθηκε, το όφελος σε ορίζοντα δεκαετίας ήταν δέκα (10) δολάρια, δηλαδή δεκαπλάσιο.

Οι πόλεις προετοιμάζονται και μια επενδυτική ευκαιρία γεννιέται

«Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πόλεις προετοιμάζονται για πιο συχνούς και πιο έντονους καύσωνες», είπε ο διοικητής της ΤτΕ αναφερόμενος στις δαπάνες που εγείρει η κλιματική αλλαγή σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Επισήμανε μάλιστα, και πως στην Αθήνα, «ο Δήμος εφαρμόζει Κλιματικό Σχέδιο με ορίζοντα το 2030, δίνοντας έμφαση στην αποκατάσταση της φύσης, στον αερισμό και τον δροσισμό της πόλης και στη δημιουργία πράσινων και γαλάζιων υποδομών».

«Καθώς πόλεις, υποδομές, υπηρεσίες και εφοδιαστικές αλυσίδες χρειάζεται να γίνουν πιο ανθεκτικές, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ξεκάθαρα και μία επενδυτική ευκαιρία», τόνισε.

Αναφερόμενος στον χρηματοοικονομικό τομέα, επισήμανε ότι παγκοσμίως «νέα προϊόντα σχεδιάζονται για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής, όπως το πρώτο πιστοποιημένο ομόλογο κλιματικής ανθεκτικότητας για το Τόκιο, με τα έσοδα να προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων που θα προστατεύσουν την πόλη από φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», ωστόσο παρά τις όποιες μέχρι τώρα κινήσεις, η χρηματοδότηση για την προσαρμογή αντιστοιχεί ακόμα σε ποσοστό περίπου 5% της παγκόσμιας χρηματοδότησης των δράσεων για το κλίμα.

Βιωσιμότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Σε μια εποχή αβεβαιότητας και πολλαπλούς μετασχηματισμούς, ο κ. Στουρνάρας ανέδειξε την ανάγκη της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Μπορεί να ξεκλειδώσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το έργο οργανισμών και θεσμών, όπως της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ευρύτερα του Ευρωσυστήματος, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αναγνώριση ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δημιουργούν χρηματοοικονομικούς κινδύνους αλλά και ευκαιρίες που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαχειριστούν», συνέχισε κλείνοντας με την σπουδαιότητα του του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

