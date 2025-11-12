Δείτε-live-τις-κοινές-δηλώσεις-των-Κυριάκου-Μητσοτάκη-και-Νίκου-Χριστοδουλίδη

Κοινές δηλώσεις πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετά το πέρας των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας.

«Ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα γεωτρήσεων»

«Έχουμε συμφωνήσει να διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας μας με την Κύπρο σε πολλούς τομείς», ενημέρωσε αρχικά ο πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στις πολιτικές για τις μεταφορές, τη στέγη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Συζητήσαμε όμως και για κρίσεις που μας απασχολούν, όπως την Πολιτική Προστασία, την κοινή δράση κατά της λειψυδρίας», δήλωσε. «Με άλλα λόγια, εμβαθύναμε σε τομείς όπου έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ανοίγοντας ωστόσο και νέους ορίζοντες σε άλλα που προκύπτουν από τις ανάγκες των καιρών».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην περιοχή, κάτι που αποτυπώθηκε έμπρακτα και με τις συμφωνίες αμερικανικών εταιρειών που υπεγράφησαν πριν δύο ημέρες. «Ταυτόχρονα έχουν και ένα ισχυρό πρόσημο. Εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα θέματα γεωτρήσεων και πριν λίγες ημέρες ανοίξαμε ένα ιστορικό κεφάλαιο», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι η χώρα μας θέλει την πράσινη μετάβαση, αλλά «θα ήταν λάθος να μην επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, κάτι που η Κύπρος ήδη κάνει».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο σχήμα 3+1, το οποίο ενεργοποιήθηκε εκ νέου σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας, κάνοντας λόγο για συμπράξεις ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα στην περιοχή μας. «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας», είπε.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, επανέλαβε ότι η Ελλάδα εργάζεται για την επανένωση της Κύπρου.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι σε 1,5 μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Κύπρου για το α’ εξάμηνο του 2026. «Όλοι οι Έλληνες θα βρεθούμε στο πλευρό των Κυπρίων αδερφών μας. Θα είμαστε στο πλευρό σας», είπε.

Χριστοδουλίδης: Συνεχίζουμε να ευθυγραμμίζουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε ότι η διακυβερνητική σύνοδος, που πραγματοποιείται για τρίτη φορά, έχει «συμβολική αξία, αλλά και ουσιαστική, όπως αρμόζει στις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας». Όπως ανέφερε, «ενισχύει τη στρατηγική μας συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων».

Επαναβεβαιώνοντας τη στενή σχέση Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών παραμένει αδιάλειπτη, ενώ ανακοίνωσε την απόφαση «για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων για έργα στρατηγικής σημασίας, όπως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης». Όπως είπε, «η διεύρυνση της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και ήταν βασική συνιστώσα των κυβερνητικών διασκέψεων».

Ο Κύπριος πρόεδρος επεσήμανε ακόμη ότι «σήμερα στην Ελλάδα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας», κάνοντας αναφορά στον νέο νόμο για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, προσδιόρισε ως βασικούς τομείς συνεργασίας το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ένα θέμα που εντάσσεται και στις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας, την πολιτική προστασία, την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο και την εξωτερική πολιτική.

«Συνεχίζουμε να ευθυγραμμίζουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχει στενός συντονισμός για «την πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν».

Ελλάδα και Κύπρος, πρόσθεσε, συμφώνησαν να βρίσκονται «σε στενό συντονισμό σε μια σειρά θεμάτων», ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας από τις δύο χώρες το 2027. «Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μαζί πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα, πρωτίστως για τους πολίτες, και αυτός είναι από τους πιο βασικούς μας στόχους», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «στο επίκεντρο της προσπάθειας αποτελεί ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου», στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

«Η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ανιδιοτελή σύμμαχο και εταίρο μας», κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.