Δημοσκόπηση-realpolls:-Πάνω-από-το-30%-στην-εκτίμηση-η-ΝΔ,-17-μονάδες-πίσω-το-ΠΑΣΟΚ,-πτώση-τριών-μονάδων-για-την-Πλεύση

Η νέα έρευνα της RealPolls για το Protagon.gr, που διενεργήθηκε στις 9–10 Νοεμβρίου αποτυπώνει μεταβολές στο εκλογικό σκηνικό και ειδικά στην εκτίμηση αποτελέσματος, όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,6% από 27,7% της προηγούμενης μέτρησης .

Συγκεκριμένα στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ σπάει το όριο του 30% και φτάνει στο 30,6% από 27,7%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο στο 13,9% (από 10,4%). Η Πλεύση Ελευθερίας κινείται πτωτικά στο 7,6% (από 10,4%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 5,6% (από 6,9%). Στα δεξιά του φάσματος, η Ελληνική Λύση ενισχύεται στο 9,8% (από 8,7%), η Φωνή Λογικής στο 5,9% (από 5,3%) και το ΜέΡΑ25 μειώνεται στο 4,3% (από 6,9%).

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,2% (+0,4 μ. από την προηγούμενη μέτρηση), το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 10% ( +1,4 μ.), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας μειώνεται σε 6,1% από 7,6%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στην τρίτη θέση με 7,5% (από 7,2%), το ΚΚΕ ακολουθεί με 6% (από 5,7%), η Φωνή της Λογικής φτάνει στο 4,3% (από 3,8%), ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 3,5% (από 4,5%) και το ΜέΡΑ25 στο 3,2% (από 4,4%).

Η αδιευκρίνιστη ψήφος αυξάνεται στο 18% (από 16,3%), ενώ το «Άλλο κόμμα» ανέρχεται στο 7,8% (από 6,6% τον Οκτώβριο και 3,9% τον Σεπτέμβριο).

Ως προς τις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν κατά τη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (6–7 Νοεμβρίου), καταγράφεται ευρεία θετική αξιολόγηση: για τις γεωτρήσεις της ExxonMobil στο Ιόνιο «σίγουρα ναι» απαντά το 30,5% όσον αφορά στο εάν είναι θετικό βήμα και «μάλλον ναι» το 27,8% (σύνολο 58,3%).

Για τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου LNG , «σίγουρα ναι» το 30,6% και «μάλλον ναι» το 27,1% (σύνολο 57,7%). Παρά ταύτα, στο ερώτημα αν «η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας» βάσει των επιλογών στην εξωτερική πολιτική, «σίγουρα όχι» απαντά το 40,8% και «μάλλον όχι» το 21,7% (σύνολο 62,5%), ενώ «σίγουρα ναι» το 16,3% και «μάλλον ναι» το 18,5% (σύνολο 34,8%).

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ως «καλύτερος στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων» καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30%, δεύτερος ο Κώστας Αλ. Καραμανλής με 18% και τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας με 13,7%, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς λαμβάνει 6,5% και βρίσκεται κάτω από τον Γιώργο Παπανδρέου. Η μέχρι τώρα δραστηριότητα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ αξιολογείται θετικά από το 33,7% (Θετικά – Μάλλον θετικά) και αρνητικά από το 31,3% (Μάλλον αρνητικά – Αρνητικά), με τη δράση της να συνδέεται με τις ενεργειακές συμφωνίες.

Στα θέματα καθημερινότητας, η οικονομία παραμένει καθοριστικός παράγοντας ψήφου για επτά στους δέκα.