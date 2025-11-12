Ενημέρωση-για-τα-έργα-αποκατάστασης-των-ζημιών-από-daniel-και-elias-στη-Θεσσαλία-ζητά-ο-ΣΥΡΙΖΑ

Αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες «Daniel» και «Elias» στη Θεσσαλία.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά να προσκληθούν στην Επιτροπή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, οι δήμαρχοι των πληγεισών περιοχών, καθώς και οι συναρμόδιοι υπουργοί.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η κατάθεση πλήρων και διαφανών στοιχείων για την πρόοδο των έργων, την κατανομή των κονδυλίων, τις πηγές χρηματοδότησης και τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε κυβέρνηση και περιφέρεια.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφουν το αίτημα, «η ανάγκη θεσμικής ενημέρωσης και διαφάνειας είναι πλέον επιτακτική».

Έναν χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, οι πολίτες της Θεσσαλίας δικαιούνται να γνωρίζουν ποια έργα έχουν προχωρήσει, ποια έχουν καθυστερήσει και ποιος φέρει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις.

Οι υπογράφοντες βουλευτές τονίζουν ότι η Βουλή οφείλει να ασκήσει τον θεσμικό της ρόλο, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία και την αποτελεσματική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

