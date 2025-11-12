Εξεταστική-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Τα-συστήματα-λειτουργούν-άρτια,-πολιτικό-θέμα-οι-καθυστερήσεις,-είπε-ο-Κουφουδάκης-της-cognitera

«Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα» χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας πληροφορικής Cognitera ΑΕ Γιάννης Κουφουδάκης, που κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, όλα τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούν στο κυβερνητικό νέφος και είναι πλήρως επιχειρησιακά, ενώ η εταιρεία δεν έχει παραδώσει λογισμικό εκτός cloud.

«Όλη η δραστηριοποίηση της Cognitera στον ΟΠΕΚΕΠΕ […] έχει να κάνει με την δραστηριοποίηση της εταιρείας σε συστήματα του κυβερνητικού νέφους. Η εταιρεία δεν ανέπτυξε και παρέδωσε κανένα λογισμικό που να μην λειτουργεί στο υπολογιστικό νέφους» τόνισε ο Γιάννης Κουφουδάκης.

Επίσης, υποστήριξε ότι η ψηφιακή μετάβαση είναι «εξαιρετικά δύσκολη» αλλά «από το 2022 που παρακολουθώ εγώ τα πληροφοριακά συστήματα, μέχρι και σήμερα, δεν έχει αλλάξει στρατηγική».

«Αναληθή τα περί σχέσης μου με το ΠΑΣΟΚ»

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη για την προηγούμενη συνεργασία του με την εταιρεία πληροφορικής ΓΑΙΑ Επιχειρείν, και τη συμμετοχή σε αυτή της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι δεν είχε γνώση του πρωτογενούς τομέα. Η εργασία του ήταν με βάση τις γνώσεις του στην πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε ότι το 2017, τα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών «άγγιζαν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα οποία, τότε, το σύστημα ΠΑΣΟΚ, που σήμερα “μας κουνάει το δάχτυλο”, δεν λογοδότησε ποτέ». Μάλιστα, επέμεινε ότι παρά τις ανακοινώσεις, η πρώτη σύμβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Neuropublic «υπεγράφη 14 Δεκεμβρίου 2010, με την κυρία Αποστολάκη να είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης».

Ερωτηθείς από τον κ. Λαζαρίδη για το εάν είχε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουφουδάκης απάντησε ότι η σχετική αναφορά είναι αναληθής. «Ούτε μέλος ούτε στέλεχος ούτε φίλος του ΠΑΣΟΚ υπήρξα», είπε.

«Πολιτικό θέμα οι καθυστερήσεις στις πληρωμές»

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για την παρατηρούμενη καθυστέρηση πληρωμών των αγροτών, και για το εάν αυτή θα μπορούσε να αποφευχθεί, ο κ. Κουφουδάκης είπε ότι το μέλημα της ένωσης (Neuropublic και Cognitera) είναι να διασφαλίζει τον έγκαιρο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

«Στο “για ποιο λόγο”, παρότι υπάρχει ένα παραδοτέο, δεν ενεργοποιείται, δεν γίνονται εργασίες στον οργανισμό ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές … Εγώ κατανοώ τους παραγωγούς που θέλουν να πάρουν χρήματα. Κατανοώ και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που λέει “παιδιά, θέλω να ελέγξω παραπάνω” … Ειλικρινά, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες “για ποιο λόγο”. Αυτό νομίζω είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι τεχνικό. Τεχνικά, το σύστημα είναι άρτιο, και μπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε στιγμή. Συλλέγονται οι αιτήσεις. Διορθώνονται. Σε χρόνους που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα εργαλεία τα έχουν» είπε.

Ερωτηθείς από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη για το εάν υπάρχει «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», ο κ. Κουφουδάκης ανέφερε ότι με βάση τον ορισμό του λεξικού, «σκάνδαλο είναι όταν έχει τελεστεί πράξη ανήθικη που προκαλεί την κοινωνία» είπε ότι «εγώ, ως Έλληνα πολίτη, με προκαλεί. Το θεωρώ ανήθικο. Ναι (είναι σκάνδαλο)».