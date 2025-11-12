Η-Ιταλία-σχεδιάζει-φόρο-σε-ταχυδρομικά-πακέτα-χαμηλής-αξίας-για-να-προστατεύσει-τη-βιομηχανία-της-μόδας

Η Ιταλία εργάζεται για την υιοθέτηση φόρου στα ταχυδρομικά δέματα χαμηλής αξίας από μη ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσαν πολιτικοί, στο πλαίσιο μέτρων για την προστασία της βιομηχανίας μόδας της από τις φθηνές ξένες εισαγωγές, κυρίως από την Κίνα.

Η κίνηση, που στοχεύει στην αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά για έναν από τους βασικούς κλάδους της Ιταλίας, στοχεύει μεταξύ άλλων σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu.

Τα κυβερνώντα κόμματα της Ιταλίας σχεδιάζουν να επιβάλουν φόρο σε αποστολές αξίας μικρότερης των 150 ευρώ (175 δολάρια), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με μια πρόταση που συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσαν οι πολιτικοί.

Το μέτρο αναμένεται να επισημοποιηθεί ως τροποποίηση στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους τις επόμενες εβδομάδες.

Δέσμη μέτρων για την προστασία των λιανοπωλητών μόδας

Η ιταλική ομοσπονδία μόδας χαιρέτισε την πρόταση της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς την ένα βήμα προς τον περιορισμό της εξαιρετικά γρήγορης μόδας.

«Εκτιμούμε την πρόθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον νόμο για τον προϋπολογισμό τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα που προκαλούνται από την εξαιρετικά γρήγορη μόδα, η οποία επίσης απορροφά σημαντικούς πόρους από την οικονομία και τα κρατικά μας ταμεία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Federazione Moda Italia-Confcommercio.

Η ομοσπονδία πρότεινε επίσης μια δέσμη μέτρων για την προστασία των λιανοπωλητών μόδας και ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού “Made in Italy”, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της απαλλαγής της ΕΕ από δασμούς για αποστολές εκτός ΕΕ αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ χειρίστηκαν περίπου 4,6 δισεκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας που αγοράστηκαν online το 2024, εκ των οποίων το 91% προερχόταν από την Κίνα και διπλάσιο από το ποσοστό του 2023.

