Η-unicredit-κάνει-έφεση-κατά-της-ιταλικής-δικαστικής-απόφασης-για-την-banco-bpm

Η UniCredit άσκησε έφεση κατά δικαστικής απόφασης, το οποίο είχε ωθήσει την τράπεζα να εγκαταλείψει την εξαγορά της Banco Bpm πριν 4 ημέρες.

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε να ασκήσει έφεση ως τρόπο διευκρίνισης του κανονιστικού πλαισίου για μελλοντικές κινήσεις συγχώνευσης, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ζητώντας να μην κατονομαστούν και να συζητήσουν ιδιωτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το διοικητικό συμβούλιο της UniCredit αποφάσισε να προσφύγει κατά της απόφασης προκειμένου να ξεκαθαρίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για μελλοντικές κινήσεις ενοποίησης στον τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, η έφεση αποσκοπεί στο να προστατεύσει την τράπεζα από μελλοντικές προσφυγές επενδυτών και να αποδείξει ότι δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, που θα δικαιολογούσε την ενεργοποίηση του αποκαλούμενου κανόνα «Χρυσής Εξουσίας» της Ρώμης, δηλαδή το προνόμιο (η εξουσία) να θέτει όρους ή ακόμη και βέτο σε μια αγοραία συναλλαγή για λόγους εθνικού συμφέροντος.

Η UniCredit υπέβαλε την έφεση στο Consiglio di Stato, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ιταλίας.

Η UniCredit απέσυρε την προσφορά της για την Banco BPM τον Ιούλιο, τερματίζοντας μια οκτάμηνη αντιπαράθεση, επειδή ουσιαστικά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει κυβερνητική άδεια.

Ενώ το διοικητικό δικαστήριο του Λάτσιο απέρριψε ορισμένα κυβερνητικά αιτήματα, υποστήριξε μια εντολή προς την UniCredit να αποχωρήσει από τη Ρωσία και να διατηρήσει αμετάβλητες τις εγχώριες επενδύσεις στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων της Banco BPM.

Η έφεση στοχεύει στην εξάλειψη των δύο υπόλοιπων όρων, ιδίως της απαίτησης εξόδου από τη Ρωσία, την οποία η UniCredit υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί, καθώς μόνο οι ρωσικές αρχές μπορούν να εγκρίνουν μια τέτοια απόσυρση.

