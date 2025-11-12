Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα οι πληρωμές για όλα τα προγράμματα των αγροτών – Σημαντική ύφεση στα κρούσματα ευλογιάς

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς πληρωμές των αγροτικών προγραμμάτων και η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.

Η καθυστέρηση στις πληρωμές, ανέφερε ο κ. Κέλλας στο ΕΡΤnews οφείλεται στους ελέγχους του ΟΣΔΕ και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που όπως είπε, είναι η «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών». «Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας δρόμου να προλάβουμε να είμαστε συνεπείς στις πληρωμές», σημείωσε.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι οι έλεγχοι στους δικαιούχους επιδοτήσεων είναι εκτεταμένοι, καθώς κάθε αίτηση σκανάρεται. Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση όλων των δηλώσεων. «Από τους πρώτους ελέγχους, σε 1.000 ΑΦΜ, ζητήθηκε η επιστροφή 22 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί συνολικά 33 εκατομμύρια», ανέφερε, επισημαίνοντας πως οι έρευνες θα συνεχιστούν «σε όλο το φάσμα των εισοδημάτων».

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθούν περίπου 600 εκατ. Ευρώ, ως προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Την ίδια περίοδο θα ολοκληρωθεί και η πληρωμή του μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. Ευρώ.

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα εξοφληθούν όλα τα προγράμματα.

Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ θα δώσει προκαταβολή 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία, καθώς και αποζημιώσεις για παγωνιές, οι οποίες όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «πληρώνονται για πρώτη φορά μέσα σε λίγους μήνες».

Όσον αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Κέλλας ανέφερε ότι «η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι» και επιβεβαίωσε την αύξηση κατά 50% του ορίου επιστροφής, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. «Το μέτρο θα είναι μόνιμο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 280.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Αυστηροποίηση των ποινών για την ευλογιά

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς, ο κ. Κέλλας έκανε λόγο για «σημαντική ύφεση στα κρούσματα» και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ποινών για όσους αποκρύπτουν περιστατικά. «Ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν γίνει συλλήψεις σε αγρότες που δεν τηρούσαν τα μέτρα βιοασφάλειας ή μετέφεραν ζώα παράνομα», τόνισε.

Τέλος, αναγνώρισε τον δικαιολογημένο θυμό των αγροτών, λέγοντας: «Οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τη γη τους. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά πλέον είμαστε κοντά στις ημερομηνίες πληρωμών και η κατάσταση ομαλοποιείται».