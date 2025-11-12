Μπέσεντ:-Δεν-θα-αλλάξουμε-τα-συνολικά-πρωτόκολλά-μας-στην-έκδοση-ομολόγων-του-Δημοσίου

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε σήμερα ότι αναμένει ότι η ισχυρή ζήτηση θα συνεχιστεί στην αγορά ομολόγων του Δημοσίου και ότι το υπουργείο θα προσαρμόσει σταδιακά τα μεγέθη των εκδόσεων τίτλων για να αποφύγει τις αναταραχές στην αγορά.

Ο Μπέσεντ δήλωσε σε συνέδριο για τις αγορές ομολόγων του Δημοσίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης ότι το υπουργείο Οικονομικών θα διατηρήσει «τακτικές και προβλέψιμες» προσφορές ομολογιακών τίτλων για να διαφυλάξει την αγορά ομολόγων ως σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα εν μέσω μεταβαλλόμενων αναγκών δανεισμού.

«Για να είναι επιτυχημένες οι δημοπρασίες ομολόγων του Δημοσίου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τους συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά δεν θα αλλάξουμε τα συνολικά πρωτόκολλά μας», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Θα παραμείνουμε αναλυτικοί στη λήψη αποφάσεων, προσαρμόζοντας σταδιακά την έκδοση για να αποφύγουμε τις αναταραχές της αγοράς. Θα παρέχουμε δημόσια καθοδήγηση στο μέτρο του δυνατού. Και θα ερευνούμε τακτικά την αγορά για σχόλια σχετικά με το πώς γίνονται δεκτές οι αποφάσεις μας για την έκδοση», πρόσθεσε.

Αύξηση του ενδιαφέροντος για έντοκα γραμμάτια

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η ζήτηση για έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου αυξάνεται λόγω των παρόχων κεφαλαίων χρηματαγοράς και των παρόχων σταθερών κρυπτονομισμάτων, καθώς και από τράπεζες που έχουν επεκτείνει τις συμμετοχές τους σε ομόλογα του Δημοσίου. Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις στον συμπληρωματικό δείκτη μόχλευσης των τραπεζών, κάτι που θα αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση.

Ο Μπέσεντ επανέλαβε την οδηγία ότι το υπουργείο Οικονομικών πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να αλλάξει τα μεγέθη των δημοπρασιών ομολόγων για τουλάχιστον τα επόμενα τρίμηνα.

«Η υπάρχουσα χρηματοδοτική ικανότητα από τα τρέχοντα μεγέθη δημοπρασιών και η ισχυρή ζήτηση στην αγορά ομολόγων μας έχουν δώσει ευελιξία να διαχειριστούμε τις επερχόμενες πιθανές ανάγκες δανεισμού μας», είπε.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν θα χρειαστεί να λάβει άμεσες αποφάσεις για αλλαγές στις δημοπρασίες λόγω της ευελιξίας που παρέχεται από μια μικρή μείωση του ελλείμματος των ΗΠΑ και την πρόσφατη ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ότι θα αρχίσει να αγοράζει έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου με τα έσοδα από τις συμμετοχές της σε MBS.

