Νομικά-μέτρα-από-τον-εκδοτικό-του-βιβλίου-του-Αλέξη-Τσίπρα,-κατά-του-Μέσου-που-δημοσίευσε-αποσπάσματα

Συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει προβεί στη δημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Ως εκ τούτου, ο εκδοτικός οίκος – για πρώτη φορά όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του – προέβη σε ασφαλιστικά μέτρα, καθώς θεωρεί πως έχει γίνει παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανακοίνωση – η οποία «φωτογραφίζει» το site «Ντοκουμέντο» – αναφέρει:

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στην πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το «Ντοκουμέντο» απάντησε και επικαλέστηκε τη νομολογία που αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ μπορούν να δημοσιεύσουν αποσπάσματα αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού, χωρίς αυτό να θεωρείται παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Το αίτημα να αποσυρθεί το δημοσίευμα, επικαλείται τα πνευματικά δικαιώματα που δήθεν παραβιάζονται. Φυσικά δεν υπάρχει καμία παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Ο νόμος περί Πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993 ) είναι σαφής:

Ο συγγραφέας ενός βιβλίου – ακόμη κι αν είναι πρωθυπουργός ή δημόσιο πρόσωπο- έχει πλήρη πνευματικά δικαιώματα επί του έργου του:

• Κανείς δεν μπορεί να αναπαράγει, διανέμει, ή δημοσιεύει αποσπάσματα πέραν του επιτρεπτού χωρίς άδεια. Από αυτό εξαιρείται μόνο η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων για λόγους κριτικής, ανάλυσης, ενημέρωσης ή εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι:

• γίνεται καλή τη πίστει (όχι για εμπορική εκμετάλλευση),

• αναφέρεται η πηγή και το όνομα του συγγραφέα,

• και δεν θίγεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου.

Επιπλέον σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα έναν πρώην πρωθυπουργό υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο πρόσωπο.

Όταν το έργο (π.χ. βιογραφία ή απομνημονεύματα) αφορά γεγονότα δημόσιας ζωής, πολιτικές αποφάσεις, ή ιστορικά θέματα, τότε το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η νομολογία (ΕΔΔΑ και ελληνικά δικαστήρια) δέχεται ότι:

• Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ μπορούν να δημοσιεύσουν αποσπάσματα αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού, χωρίς αυτό να θεωρείται παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

• Ειδικά αν τα αποσπάσματα χρησιμοποιούνται για κριτική ή ανάλυση πολιτικής συμπεριφοράς, ιστορική τεκμηρίωση, ή σχολιασμό, το δημόσιο συμφέρον υπερισχύει.

Ο συγγραφέας (ειδικά ο πρωθυπουργός – συγγραφέας) δεν μπορεί να απαγορεύσει:

• Τη δημοσίευση σύντομων αποσπασμάτων για ενημέρωση ή σχολιασμό.

• Την αναφορά ή παράθεση στοιχείων που αφορούν δημόσια γεγονότα ή δηλώσεις του.

Είναι καθαρό, πως τα ασφαλιστικά μέτρα δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα. Αντιθέτως, εξυπηρετούν την προσπάθεια φίμωσης και ελέγχου του δημοσιογράφου. Εδώ και μέρες Μέσα Ενημέρωσης δημοσιεύουν περιεχόμενο του βιβλίου που ευνοεί την ωραιοποιημένη εικόνα που επιθυμεί ο συγγραφέας και ο εκδοτικός οίκος. Ως Documento, εφημερίδα έρευνας, άποψης και διεισδυτικής ματιάς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα ως κονφερασιέ ή ινφλούεσερ που θέλει να πουλήσει βιβλία. Τον αντιμετωπίζουμε ως ιστορικό πρόσωπο που καταθέτει την άποψή και θα κριθεί εκ των πραγμάτων για αυτή.

Ξέρουμε ότι ενοχλούμε. Ξέρουμε ότι χαλάμε το rebranding, όχι την πώληση. Αλλά έτσι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία. Σκύλος του δημοσίου συμφέροντος. Όχι Σκύλλα και Χάρυβδη σε ένα παραμύθι, για να περάσουμε εμείς καλά και αυτός καλύτερα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.