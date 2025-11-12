Ξιφάρας:-Η-ΔΕΠΑ-Εμπορίας-στο-επίκεντρο-της-ενεργειακής-επανεκκίνησης-της-Ευρώπης

Τον ενισχυόμενο ρόλο της Ελλάδας και της ΔΕΠΑ Εμπορίας στον επανασχεδιασμό του ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Τον ενισχυόμενο ρόλο της Ελλάδας και της ΔΕΠΑ Εμπορίας στον επανασχεδιασμό του ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum με θέμα «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο Νέο Περιβάλλον», που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο πλαίσιο της ενότητας «Ενέργεια – Ενεργειακή Μετάβαση», ο κ. Ξιφαράς παρουσίασε τις τελευταίες κομβικές εξελίξεις για τη ΔΕΠΑ, εστιάζοντας στη συμφωνία της νέας κοινοπραξίας ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E. (στην οποία συμμετέχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας μαζί με την AKTOR) με την αμερικανική Venture Global, για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη. Το μακροχρόνιο συμβόλαιο προμήθειας, διάρκειας 20 ετών και με ετήσιες ποσότητες που μπορεί να φθάσουν έως και τα 4 δισ. κυβικά μέτρα, αποτελεί το πρώτο του είδους του για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αναμένεται να αγγίξει σε αξία τα 25 δισ. ευρώ.

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν αποδοτικό μηχανισμό εξαγωγής αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας, με ανταγωνιστικούς όρους και αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές», σημείωσε ο κ. Ξιφαράς. «Το πετύχαμε, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας ότι μια ελληνική εταιρεία μπορεί να βρεθεί στην καρδιά των εξελίξεων της ευρωπαϊκής ενεργειακής ανεξαρτησίας». Η ΔΕΠΑ έχει ήδη δεσμεύσει δυναμικότητα σε βασικές υποδομές όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης και ο αγωγός IGB, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, ενός στρατηγικού ενεργειακού διαδρόμου που θα επιτρέψει τη ροή LNG από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και πέραν αυτών.

Παράλληλα, η νέα συμφωνία συνοδεύτηκε από MoUs με την Naftogaz της Ουκρανίας και τη ρουμανική Nova Power & Gas, καθώς και με τον ρουμανικό διαχειριστή συστήματος Transgaz, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση και τη βιωσιμότητα του νέου αυτού μοντέλου εμπορικής εξαγωγής LNG.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας παρουσίασε επίσης την ευρύτερη επενδυτική στρατηγική της εταιρείας στον χώρο της ηλεκτροπαραγωγής και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως ανέφερε, η εταιρεία συμμετέχει σε θερμικές μονάδες σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Αλβανία, ενώ κατασκευάζει φωτοβολταϊκά έργα 500 MW και έχει υποβάλει πρόταση στον διαγωνισμό του ΥΠΕΝ για 250 MW αποθηκευτικής ισχύος με μπαταρίες. Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ισχυροποιεί την παρουσία της σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αλυσίδας.