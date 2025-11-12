Οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ εκτοξεύθηκαν στο δεκάμηνο του 2025

Η ελληνική αγορά λιανεμπορίου τροφίμων συνεχίζει να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, με τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ να καταγράφουν νέα άνοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ για το διάστημα 30 Δεκεμβρίου 2024 έως 26 Οκτωβρίου 2025. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 13,35 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η ανθεκτικότητα του καταναλωτή παρά τον πληθωρισμό

Παρά τις διαρκείς πληθωριστικές πιέσεις και τη συγκρατημένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, οι Έλληνες εξακολουθούν να ενισχύουν τη δαπάνη τους στα σούπερ μάρκετ. Η αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά δεν φαίνεται να έχει μειώσει τη συνολική κατανάλωση, αλλά έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογή του «καλαθιού». Οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο σε προσφορές και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, επιλέγοντας ωστόσο να καλύψουν στο ακέραιο τις ανάγκες τους.

Η συνολική αξία των πωλήσεων δείχνει ότι η αγορά προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα: ο πληθωρισμός επιβραδύνεται, αλλά οι τιμές παραμένουν αυξημένες, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις τζίρου να προέρχονται περισσότερο από τις τιμές παρά από τον όγκο. Παρ’ όλα αυτά, η θετική τάση καταδεικνύει μια σταθεροποιημένη αγορά που διατηρεί τη δυναμική της.

Οι κατηγορίες προϊόντων που οδήγησαν την άνοδο

Η NielsenIQ καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων:

Τρόφιμα και ποτά : Κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις 7,3 δισ. ευρώ , σημειώνοντας άνοδο 7,1% , αποτέλεσμα τόσο των ανατιμήσεων όσο και της αυξημένης κατανάλωσης σε προϊόντα καθημερινής ανάγκης.

: Κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις , σημειώνοντας άνοδο , αποτέλεσμα τόσο των ανατιμήσεων όσο και της αυξημένης κατανάλωσης σε προϊόντα καθημερινής ανάγκης. Φρέσκα προϊόντα (όπως φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια): Πωλήσεις 3,27 δισ. ευρώ , με θεαματική αύξηση 10,6% , ενδεικτική της στροφής των καταναλωτών σε πιο ποιοτικά και φρέσκα τρόφιμα.

(όπως φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια): Πωλήσεις , με θεαματική αύξηση , ενδεικτική της στροφής των καταναλωτών σε πιο ποιοτικά και φρέσκα τρόφιμα. Προϊόντα για το σπίτι : Έφτασαν τα 1,1 δισ. ευρώ , αυξημένα κατά 2% , με έμφαση σε καθαριστικά και χαρτικά.

: Έφτασαν τα , αυξημένα κατά , με έμφαση σε καθαριστικά και χαρτικά. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας : Ανήλθαν σε 859 εκατ. ευρώ , με άνοδο 2,8% , καθώς οι καταναλωτές παραμένουν προσεκτικοί σε αυτή την κατηγορία.

: Ανήλθαν σε , με άνοδο , καθώς οι καταναλωτές παραμένουν προσεκτικοί σε αυτή την κατηγορία. Bazaar προϊόντα (είδη κουζίνας, εποχικά, μικροσυσκευές): Πωλήσεις 815 εκατ. ευρώ, με ισχυρή άνοδο 10,6%, αποδεικνύοντας ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν εδραιώσει τη θέση τους και στις «δευτερεύουσες» αγορές.

Η σύνθεση αυτή αποτυπώνει μια αγορά όπου η κατανάλωση παραμένει ενεργή, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τη συμπεριφορά του νοικοκυριού.

Οι μεγάλοι παίκτες και η αλλαγή του ανταγωνισμού

Τα μεγάλα δίκτυα εξακολουθούν να κυριαρχούν, αλλά το 2025 φέρνει πιο έντονο ανταγωνισμό από τις αλυσίδες discount και τις τοπικές αλυσίδες που επεκτείνονται δυναμικά. Οι προσφορές, τα προγράμματα επιβράβευσης και η επένδυση σε logistics και e-commerce διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, όπου η ψηφιακή παρουσία και η εμπειρία πελάτη αποκτούν κρίσιμη σημασία.

Η τάση για online παραγγελίες παραμένει ανοδική, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα, αν και ο συνολικός όγκος παραμένει μικρό μέρος του συνόλου. Οι αλυσίδες επενδύουν σε μοντέλα ταχείας διανομής και μικρών dark stores για να ενισχύσουν την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Η προοπτική για το 2026

Οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η δυναμική θα συνεχιστεί, αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς αύξησης, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών θα περιορίσει την αξιακή άνοδο. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός για το μερίδιο αγοράς θα ενταθεί, με τις εταιρείες να αναζητούν νέους τρόπους διαφοροποίησης — είτε μέσα από επενδύσεις στη βιωσιμότητα, είτε μέσα από πιο στοχευμένες προσφορές.

Η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ δείχνει πως έχει περάσει σε μια φάση ωρίμανσης, με έμφαση στην ποιότητα, την τεχνολογία και την εμπειρία του καταναλωτή. Το δεκάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει πως, παρά τις πιέσεις, ο κλάδος παραμένει ένας από τους πιο ανθεκτικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας