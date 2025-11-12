Παπαθανάσης:-Στο-Αναπτυξιακό-ΠΔΕ-ο-ψηφιακός-μετασχηματισμός-του-Δήμου-Αγίας-Παρασκευής

Είχε προηγηθεί η ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου.

Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) εντάσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Πράξη «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής», συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.659.946 ευρώ, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και τη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του δήμου, παρέχοντας πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται δράσεις όπως: Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ. Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων. Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων. Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων. Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του Δήμου. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλεεργασίας. Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

