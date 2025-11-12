Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ-για-Εξεταστική-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Όλοι-δηλώνουν-«υπερήφανοι»,-αλλά-ο-λαός-πληρώνει-τα-πρόστιμα

Με δεικτικό τρόπο σχολιάζουν τις δηλώσεις του Γιάννη Κουφουδάκη, μέλους του Δ.Σ. της Cognitera, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι όλοι δηλώνουν «υπερήφανοι», αλλά ο λαός και ο αγροτικός κόσμος πληρώνουν τα πρόστιμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, το μέλος του Δ.Σ. της COGNITERA Α.Ε., ο οποίος είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της NEUROPUBLIC Α.Ε., καθώς και υπάλληλος του GAIA Επιχειρείν Α.Ε., που ξέρει δηλαδή από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί το σύστημα των πληρωμών, δήλωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής «υπερήφανος», όπως άλλωστε όλα τα στελέχη των Τεχνικών Συμβούλων.

«Το ερώτημα είναι πόθεν προκύπτει αυτό το αίσθημα της «περηφάνειας» όταν, όπως ανέδειξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, αποτέλεσμα των κακών πληρωμών του 2022 ήταν η επιβολή προστίμου ύψους 55.000.000 ευρώ στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρόστιμο που θα πληρώσει από την τσέπη του ο ελληνικός λαός», σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, προσθέτουν ότι «κ. Κουφουδάκης επέλεξε να “αδειάσει” τον προηγούμενο μάρτυρα, κ. Κατρή, αναφέροντας ότι δεν θα αναλάμβανε διοικητική θέση σε Τεχνικό Σύμβουλο αν ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του λάμβαναν επιδοτήσεις».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι αλγεινή εντύπωση προκαλεί η ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη στον κ. Κουφουδάκη σχετικά με το «τι ψήφισε στις εκλογές». Εξίσου καταδικαστέα, προσθέτουν, είναι και η μη αντίδραση του προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής στη διατύπωση του εν λόγω ερωτήματος.

«Θέλει μεγάλη προσπάθεια και τεράστια λογικά άλματα ώστε κάποιος να θεωρήσει αυτή την ερώτηση -που αντιβαίνει στη μυστικότητα της ψήφου- αντίστοιχη με τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί σε άλλους μάρτυρες οι οποίοι κατέχουν αποδεδειγμένα θέση στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ (από τον οποίο τροφοδοτήθηκε το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ)», τονίζουν.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.