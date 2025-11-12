Πότε θα δοθούν τα πρώτα σπίτια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, έρχεται το «Καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» και νέες φοιτητικές εστίες – Όλο το σχέδιο

Ως προς την υλοποίηση του προγράμματος, αυτή αποτελείται από 3 φάσεις με στόχο την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό ακόμη περίπου 7.000, αποδίδοντας συνολικά 17.484 σύγχρονες κατοικίες.

«Σήμερα έχουμε 7.030 οικήματα, σε παρά πολλά από αυτά υπάρχει έλλειψη συντήρησης» παρατήρησε ο κ. Δένδιας, όπως και ότι έχουμε περισσότερα οικήματα στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία σε σχέση με τον Έβρο.

Ο κυρίως βασικός άξονας του προγράμματος είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησής του περιγράφοντας αυτό «θα χρηματοδοτηθεί στην πλειοψηφία του από ίδιους πόρους», τη στιγμή που «ο στόχος του είναι να υπάρχει παροχή στέγης σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται», όπως υποστήριξε ο κ. Υπουργός.

Στην παρουσίαση του Στεγαστικού Προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας πως αυτό εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εντός του 2026 θα παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες

«Η πρώτη φάση ήδη εκτελείται» τόνισε ο κ. Δένδιας, λέγοντας πως οι πρώτες κατοικίες θα παραδοθούν εντός του 2026 με μόνη καθυστέρηση στην Τήλο. Ακολουθούν 3.441 κατοικίες για τον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. «Μέχρι το 2030 θα έχουμε 4.500 νέες κατοικίες» συν 600 ακόμη κατοικίες, μέσα από το διαχειριστικό αντάλλαγμα που παίρνει το Υπουργείο.

«Εμείς θα εποπτεύουμε την κατασκευή» εξήγησε ο Υπουργός, λέγοντας ότι έναντι αυτού «θα παίρνουμε το 25% των κατοικιών».

«Φτάνουμε ως το 2030 στο σύνολο των 7.620 κατοικιών», όπως είπε ο κ. Δένδιας, υπολογίζοντας στο 1.7 δις ευρώ το κόστος του προγράμματος. Μάλιστα, «έχουμε τυποποιήσει τις κατασκευές» για μείωση του κόστους σε δυο τύπους, όπως ανάφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνοντας λόγο για «γενναιόδωρες κατασκευές» από άποψης χώρου.

«Κεντρική σημασία έχει για μας η υποστήριξη της στρατιωτικής οικογένειας» σημείωσε ο κ. Δένδιας, ανακοινώνοντας κατασκευή 6 νέων παιδικών σταθμών και την ανακαίνιση άλλων έξι.

«Καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας»

Ως «καινοτομία» ακόμη περιέγραψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας την κατασκευή 3 συγκροτημάτων για την υποστηριζόμενη διαβίωση των αποστράτων, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, θα προβούμε στην κατασκευή 4 φοιτητικών εστιών για 120 σπουδαστές, πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια πρωτοβουλία που αφορά την «στήριξη του καλαθιού της στρατιωτικής οικογένειας. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε την στρατιωτική οικογένεια» εξήγησε ο κ. Δένδιας και «προβαίνουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας διακλαδικής διοίκησης» όπου όλα τα κέντρα θα προμηθεύονται κεντρικά τα προϊόντα.

«Θα υπάρξει η υπαγωγή και των 31 πρατηρίων συνολικά σε ενιαία διοίκηση» με στόχο 20-23% φθηνότερο καλάθι, από ότι στα σούπερ μάρκετ της αγοράς, σύμφωνα με τον Υπουργό.

«Ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα ανεβεί επιτέλους στην Διαύγεια το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο» σημείωσε επιπλέον ο Υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι το νέο μισθολόγιο είναι ήδη σε ισχύ, κάνοντας λόγο για μια ολιστική προσέγγιση που αντανακλά τη φροντίδα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ως προς την πρόβλεψη για κατοικίες σε λειτουργούς του δημόσιου, «εφόσον μας δοθούν χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό, το 15% θα πηγαίνει σε δασκάλους και καθηγητές», ενώ «δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα και τέτοια συνεννόηση», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Τι αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρόκειται για το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας μας, καθώς απαντάει σε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα και διαχρονικό αίτημα, βελτιώνοντας έμπρακτα τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των οικογενειών τους. Κάθε στέλεχος που μετατίθεται θα λαμβάνει «ένα κλειδί στο χέρι», ένα σπίτι που θα στεγάζει τον ίδιο και την οικογένειά του. Προτεραιότητα θα δοθεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών σε Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφουγκράζεται τις ανάγκες των στρατιωτικών μας και έρχεται να συμπληρώσει ένα πλέγμα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιείται με την «Ατζέντα 2030»:

• Το νέο Μισθολόγιο και το νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας

• Το νέο Πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

• Το νέο Πλαίσιο Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών

• Το νέο Πλαίσιο Υπηρεσιών Ποιότητας Ζωής Στελεχών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.ά.)

Ενιαία συγκροτούν μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών μας και των οικογενειών τους.

Το νέο Στεγαστικό Πρόγραμμα έρχεται να αντιμετωπίσει, επίσης, σημαντικά προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης των 7.030 στρατιωτικών οικημάτων:

• Έλλειψη συντήρησης

• Απουσία σχεδιασμού

• Ανορθολογική χωροθέτηση (2.160 οικήματα σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία & Κεντρική Μακεδονία έναντι 1.557 σε Έβρο και νησιά Αιγαίου με πενταπλάσιο αριθμό υπηρετούντων εκτός του τόπου επιθυμίας).

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» και περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής στέγασης, μέσω της κατασκευής, μετασκευής, ανακαίνισης και συντήρησης των στρατιωτικών οικημάτων και των υποστηρικτικών δομών, όπως βρεφονηπιακούς και επεκτάσεις παιδικών σταθμών, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φοιτητικές εστίες Δοκίμων Αξιωματικών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και στήριξη καλαθιού στρατιωτικής οικογένειας.

Η υλοποίηση του Στεγαστικού είναι διασφαλισμένη και εγγυημένη, καθώς έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Επιπλέον, προωθεί τη διακλαδικότητα με τον νέο κανονισμό στέγασης και λειτουργίας, καθώς και τη διαφάνεια.

Αναλυτικότερα, προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.

• Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.

• Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.

Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

• Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.

• Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.

• Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Το 85% της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης προέρχεται από ιδίους πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει τη στέγαση όλων των στελεχών που μετατίθενται προωθώντας διαφάνεια, διακλαδικότητα και εκσυγχρονισμό στις διαδικασίες στέγασης.

Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Φοιτητικές Εστίες και Στήριξη Καλαθιού Στρατιωτικής Οικογένειας

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα δεν σταματά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό κατοικιών, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα της στρατιωτικής ζωής, στηρίζοντας την καθημερινότητα του κύριου πολλαπλασιαστή των Ενόπλων Δυνάμεων μας, του έμψυχου δυναμικού τους.

Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους συμβάλλει σημαντικά και η κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών, σε ποσοστό 100%.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων. Επίσης, ανακατασκευάζονται – επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για Δόκιμους Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Σε πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται και η Στήριξη του Καλαθιού της Στρατιωτικής Οικογένειας. Δημιουργείται Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρων Εφοδιασμού Μονάδων με νέα πρότυπα λειτουργίας Πρατηρίων και Προμηθευτικών Οργανισμών. Μεσοσταθμικά το όφελος για τη στρατιωτική οικογένεια υπολογίζεται στο 20%-23%, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα συνιστά μια ολιστική πολιτική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε εδώ όλο σχέδιο για το οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων