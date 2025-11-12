Συναγερμός-στη-Γαλλία:-Αναφορές-για-πτήση-drone-πάνω-από-τρένο-που-μετέφερε-άρματα-μάχης-leclerc

Τις αναφορές για την εμφάνιση ενός άγνωστου drone πάνω από στρατιωτικό τρένο που μετέφερε άρματα μάχης Leclerc, το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου, στο σιδηροδρομικό κέντρο του Μιλούζ, στην ανατολική Γαλλία, ερευνούν οι τοπικές Αρχές. Το περιστατικό επιβεβαίωσαν αστυνομικές πηγές που επικαλούνται τα μέσα Le Parisien και France Télévisions.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πρώτη παρατήρηση του drone έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ το τρένο μετέφερε τα γαλλικά άρματα μάχης τύπου Leclerc στον Άνω Ρήνο, στην ανατολική Γαλλία. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τη νύχτα εκείνη σημειώθηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά με drones: το πρώτο πάνω από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα και το δεύτερο, πέντε λεπτά αργότερα, πάνω από τον σιδηροδρομικό σταθμό ταξινόμησης του Μιλούζ, όπου βρισκόταν ο στρατιωτικός συρμός.

«Το πρώτο περιστατικό συνέβη πάνω από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα και το δεύτερο, πέντε λεπτά αργότερα, πάνω από έναν σιδηροδρομικό σταθμό που φιλοξενούσε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κονβόι με άρματα Leclerc», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ έχει ανοίξει επίσημη έρευνα.

Συναγερμός σήμανε όταν φρουρός ασφαλείας εντόπισε το drone να πετά κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν τα άρματα μάχης. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο χώρο επιβεβαίωσαν ανεξάρτητα την παρουσία του στρατιωτικού κονβόι.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά από άλλη μη εξουσιοδοτημένη πτήση drone πάνω από εργοστάσιο πυρίτιδας στο Μπερζεράκ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για ένα πιθανό επαναλαμβανόμενο μοτίβο δραστηριότητας πάνω από στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

«Και στις δύο περιπτώσεις, τα drones πετούσαν χαμηλά, μέσα σε ζώνες περιορισμένης κίνησης, και οι χειριστές τους δεν έχουν ταυτοποιηθεί», ανέφερε πηγή. «Με δεδομένα τα πρόσφατα περιστατικά σε διάφορες περιοχές, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά — από απλή περιέργεια έως σκόπιμη συλλογή πληροφοριών».

Το γαλλικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό στο Μιλούζ, ωστόσο η χρονική του στιγμή προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενη απόπειρα παρακολούθησης ή αναγνώρισης στρατιωτικών κινήσεων.

Η χρήση drones για την παρακολούθηση ή παρεμβολή στρατιωτικών υποδομών έχει αυξηθεί διεθνώς, οδηγώντας τη Γαλλία να ενισχύσει τα προγράμματα επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων πτήσεων σε κρίσιμες βάσεις και σημεία μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού.

Τα άρματα Leclerc, που αναπτύχθηκαν από τη Nexter Systems, αποτελούν τα πλέον εξελιγμένα τεθωρακισμένα του γαλλικού στρατού, βάρους 56 τόνων, εξοπλισμένα με πυροβόλο 120 χιλιοστών και προηγμένα συστήματα ελέγχου πυρός. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των γαλλικών τεθωρακισμένων δυνάμεων από τη δεκαετία του 1990 και αναβαθμίζονται σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού «Leclerc XLR».

