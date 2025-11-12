Χρηματοδότηση-100-εκατ.-δολαρίων-και-επίσημη-έναρξη-στην-Ελλάδα-για-την-wonderful

Η Wonderful, εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία πλατφόρμας AI agents για επιχειρήσεις, ανακοίνωσε σήμερα την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον πρώτο της επενδυτικο γύρο. Της επένδυση ηγήθηκε η Index Ventures, με τη συμμετοχή κορυφαίων επενδυτικών σχημάτων όπως οι Insight Partners, IVP, Bessemer και Vine Ventures.

Η Wonderful συνδυάζει μια ισχυρή πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με κορυφαία τεχνογνωσία ανάπτυξης, προσφέροντας σε επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου λύσεις AI, εστιασμένες στον πελάτη. Μέσω φωνητικής λειτουργίας, συνομιλίας (chat) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Wonderful δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε κάθε αγορά και σε κάθε γλώσσα. Μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση της αρχικής χρηματοδότησης, ύψους 34 εκατ. δολαρίων, η νέα αυτή επένδυση επιβεβαιώνει την επιτυχία της στρατηγικής της Wonderful για την ευρεία υιοθέτηση των AI agents από επιχειρήσεις με τμήματα εξυπηρέτησης πελατών.

«Η δυναμική των AI agents είναι προφανής, αλλά η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, και κυρίως η ένταξή τους στην παραγωγή, αποτελεί μία τεράστια πρόκληση», δήλωσε ο Bar Winkler, CEO και Συνιδρυτής της Wonderful. «Αυτό απαιτεί τεχνολογία αιχμής σε συνδυασμό με άρτια υλοποίηση, σε στενή συνεργασία με τους πελάτες. Αυτή είναι η προσέγγισή μας και στην Ελλάδα, και ο βασικός λόγος που οδήγησε στη ραγδαία υιοθέτηση στις αγορές τους τελευταίους μήνες».

Η Wonderful ιδρύθηκε τους πρώτους μήνες του 2025 και καταγράφει ήδη εντυπωσιακή πορεία. Η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, με αύξηση της ζήτησης από τους πελάτες, διείσδυση σε νέες αγορές και συνεχή διεύρυνση των τρόπων με τους οποίους οι λύσεις της εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Από τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, η Wonderful έχει επεκτείνει την AI πλατφόρμα της σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου οι AI agents της έχουν προσαρμοστεί ώστε να προσφέρουν φυσική και αυθεντική επικοινωνία σε μια γλωσσικά απαιτητική αγορά. Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής ανάπτυξης, η εταιρεία σκοπεύει σύντομα να επεκταθεί και στην Κύπρο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Νότια Ευρώπη.

«Η Ελλάδα αποτελεί ιδανική αγορά για τη Wonderful, καθώς η ελληνική είναι μια γλώσσα πολύπλοκη που παραδοσιακά δεν υποστηρίζεται επαρκώς, και όπου η εξυπηρέτηση πελατών παραμένει κοστοβόρα και περιορισμένη», δήλωσε η Ίλια Τζωρτζοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Wonderful στην Ελλάδα. «Η Wonderful αλλάζει αυτή την πραγματικότητα. Με υπερσύγχρονα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, αντίστοιχα με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, και με τοπικές ομάδες ειδικών στην υλοποίηση, ενθαρρύνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πραγματικά ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο».

Οι AI agents της Wonderful, πλήρως ενσωματωμένοι στα εσωτερικά συστήματα των επιχειρήσεων, διαχειρίζονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες σύνθετες αλληλεπιδράσεις, από την επίλυση θεμάτων χρέωσης και την ενημέρωση στοιχείων λογαριασμού, έως τη διάγνωση προβλημάτων και τον προγραμματισμό ραντεβού. Με ποσοστά επιτυχούς επίλυσης που ξεπερνούν το 80%, η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων διεκπαιρεώνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Hannah Seal, Partner της Index Ventures, που ηγήθηκε του γύρου χρηματοδότησης σχολίασε: «Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από τη σύλληψη της ιδέας, η Wonderful κατάφερε να εδραιωθεί διεθνώς, επίτευγμα πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό, αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς AI agents, αλλά agents που λειτουργούν αποτελεσματικά σε κάθε αγορά και γλώσσα. Αυτή η καθαρή στόχευση, σε συνδυασμό με την εκτελεστική ικανότητα της ομάδας, εξηγεί γιατί η Wonderful αναπτύσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς».

Ο Jeff Horing, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της Insight Partners συμπλήρωσε, «Η Wonderful αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει να δημιουργείς μια παγκόσμια, βιώσιμη επιχείρηση. Η αυξανόμενη υιοθέτηση σε διαφορετικούς κλάδους δείχνει πόσο πολύτιμοι μπορούν να γίνουν οι agents που κατανοούν και προσαρμόζονται στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Πρόκειται για μια εταιρεία ικανή να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους παγκοσμίως».

Αν και οι αρχικές εφαρμογές της Wonderful επικεντρώνονταν στην εξυπηρέτηση πελατών, η χρήση των AI agents επεκτείνεται ταχύτατα σε νέους τομείς. Οι επιχειρήσεις ήδη δοκιμάζουν νέες λειτουργίες της πλατφόρμας, όπως η εκπαίδευση εργαζομένων, η ενίσχυση των πωλήσεων, η κανονιστική συμμόρφωση, η εσωτερική υποστήριξη IT και η ένταξη νέων υπαλλήλων. Η ευέλικτη προσέγγιση της Wonderful και η ικανότητά της να ενσωματώνεται σε βάθος στα εταιρικά συστήματα κάθε χώρας, με εξειδικευμένες ομάδες σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί το κλειδί που επιτρέπει στους agents να εκτελέσουν νέες λειτουργίες με ελάχιστη πρόσθετη προσαρμογή, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.