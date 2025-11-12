Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολ. σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ

Σχέδια για επενδύσεις ύψους 50 δισ. δολαρίων για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ξεκινώντας με κέντρα δεδομένων στο Τέξας και τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Anthropic

Σχέδια για επενδύσεις ύψους 50 δισ. δολαρίων για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ξεκινώντας με κέντρα δεδομένων στο Τέξας και τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Anthropic.

Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες θα σχεδιαστούν για να υποστηρίξουν την ταχεία επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας και το μακροπρόθεσμο ερευνητικό της πρόγραμμα, θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με την Fluidstack, μία πλατφόρμα cloud AI που παρέχει μεγάλης κλίμακας clusters μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) σε πελάτες όπως οι Meta, Midjourney και Mistral.

Οι πρώτες τοποθεσίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2026, ενώ συνολικά το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 800 μόνιμες θέσεις εργασίας και περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η επένδυση τοποθετεί την Anthropic ως σημαντικό εγχώριο παράγοντα στις φυσικές υποδομές AI σε μια στιγμή που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην υπολογιστική ικανότητα και την τεχνολογική κυριαρχία με έδρα τις ΗΠΑ.

«Πλησιάζουμε περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη που μπορεί να επιταχύνει την επιστημονική ανακάλυψη και να βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τρόπους που δεν ήταν δυνατοί πριν. Η υλοποίηση αυτού του δυναμικού απαιτεί υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη στην αιχμή του δόρατος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι. «Αυτές οι εγκαταστάσεις θα μας βοηθήσουν να κατασκευάσουμε πιο ικανά συστήματα ΤΝ που μπορούν να οδηγήσουν αυτές τις ανακαλύψεις, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ» τόνισε.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο ανταγωνιστής της Anthropic, OpenAI, προχωρά στην δική της επιθετική ανάπτυξη. Ο κατασκευαστής του ChatGPT έχει εξασφαλίσει περισσότερα από 1,4 τρισ. δολ. σε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις υποδομών μέσω συμφωνιών με την Nvidia, την Broadcom, την Oracle και τους μεγάλους παρόχους cloud, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Google και, πιο πρόσφατα, της Amazon. Η κλίμακα αυτών των δαπανών εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ έχουν την ισχύ και τη βιομηχανική «ραχοκοκαλιά» για να τηρήσουν τέτοιες επενδυτικές υποσχέσεις και εάν ο τομέας της ΤΝ παρασύρεται σε μια «φούσκα».

Η Anthropic εξυπηρετεί περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις, με τους εταιρικούς πελάτες να παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.

Η δαπάνη «θα βοηθήσει στην προώθηση των στόχων του Σχεδίου Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη της κυβέρνησης Τραμπ για τη διατήρηση της αμερικανικής ηγετικής θέσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής υποδομής», δήλωσε η Anthropic.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία υποστηρίζεται από την Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, και την Amazon, αποτιμήθηκε στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η Anthropic, ιδρύθηκε το 2021 από μια ομάδα πρώην υπαλλήλων της OpenAI και το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της Claude θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο ισχυρά στην αγορά.