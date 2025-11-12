flexopack:-Στις-14/11-η-διαπραγμάτευση-των-νέων-μετοχών-από-την-ΑΜΚ

Στις 14 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Flexopack που προέκυψαν από την ΑΜΚ μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan).

Στις 14 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Flexopack που προέκυψαν από την ΑΜΚ μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan).

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, την 14η Νοεμβρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 40.176 ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Δ.Σ., τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 21 άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.06.2023 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10.07.2023.

Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας την 29.10.2025, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 31.10.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5616614.

To Χ.Α. στις 11 Nοεμβρίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

Με απόφαση της εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 14η Νοεμβρίου 2025. Από την ίδια ημερομηνία , η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).