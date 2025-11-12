Helleniq Energy: Enerwave το όνομα της «νέας Elpedison» – Στόχος για διπλασιασμό μεριδίων και διεθνή παρουσία

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Σιάμισιη, CEO του ενεργειακού Ομίλου, οι στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης της εταιρείας θα είναι η υλοποίηση νέας εμπορικής στρατηγικής, η επανεξέταση των μεγάλων έργων σε ηλεκτρικό και φυσικό αέριο, η διασυνοριακή εμπορία σε ηλεκτρισμό και αέριο, η αξιοποίηση συνεργιών.

Enerwave είναι το όνομα που αποκτά η Elpedison στη νέα εποχή ανάπτυξης της εταιρείας, με μοναδικό πλέον μέτοχο τη Helleniq Energy. Στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του νέου ονόματος, ο CEO της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της εταιρείας καθώς ο συνδυασμός παραγωγής ενέργειας – εμπορίας και ΑΠΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, οι στόχοι είναι τα επόμενα χρόνια η «νέα Elpedison» να διπλασιάσει τα μερίδιά της καθώς και την εγκατεστημένη ισχύ (σε θερμικές μονάδες, ΑΠΕ και μπαταρίες). «Παράλληλα, στόχος είναι η ενίσχυση της διεθνούς εμπορικής ανάπτυξης, για να μεγαλώσουμε εκτός συνόρων. Κάτι που θα το δούμε τους επόμενους 18 με 24 μήνες», συμπλήρωσε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με δύο ιδιόκτητες μονάδες, ενώ δίνει το «παρών» στη λιανική ρεύματος και φυσικού αερίου. Παράλληλα, προσφέρει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών σε οικιακούς και βιομηχανικούς πελάτες – όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων.

Ο κ. Σιάμισιης σημείωσε πως οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας είναι:

– Ανάπτυξη νέας εμπορικής στρατηγικής, για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος των τελευταίων δύο ετών, όσο κράτησε η διαδικασία οριστικοποίησης της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας. «Φοβάμαι ότι πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές μειώσεις τα επόμενα χρόνια στις τιμές ηλεκτρισμού, στόχος είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πελάτες να εμπιστευθούν μία εταιρεία που τους σέβεται», τόνισε.

– Επανεξέταση των μεγάλων έργων σε ηλεκτρικό και φυσικό αέριο. «Θα ξαναδούμε τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με τις γεωστρατηγικές αλλαγές. Το FSRU στη Θεσσαλονίκη, με βάση τον Κάθετο Διάδρομο αερίου, δημιουργεί νέες δυνατότητες».

– Διασυνοριακή εμπορία σε ηλεκτρισμό και αέριο. Όπως υπογράμμισε, θα δοθεί έμφαση στις επενδύσεις στις ΑΠΕ και τη διαχείρισή τους, καθώς έχει αλλάξει το μοντέλο εμπορικής εκμετάλλευση των «πράσινων» επενδύσεων. Κι αυτό γιατί για να λειτουργήσουν μεγάλα πάρκα ανανεώσιμων πηγών, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά με εμπορικούς πελάτες.

– Αξιοποίηση συνεργειών, καθώς η Helleniq Energy είναι από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς καταναλωτές, λόγω των εγκαταστάσεων διύλισης. Παράλληλα, έχει μεγάλο πελατολόγιο στον τομέα καυσίμων.