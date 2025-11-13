Έπιασε-το-50%-+1-η-δημόσια-πρόταση-του-euronext-για-την-ΕΧΑΕ

Close Menu
    Thursday, November 13
    Με μεγάλη ανταπόκριση από Ελληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, η δημόσια πρόταση του Euronext για την ΕΧΑΕ έχει, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, πιάσει ήδη το στόχο του 50% συν μία μετοχή.

    Η πρόσφατη αναθεώρηση των όρων της δημόσιας πρότασης, έδιωξε το άγχος και φαίνεται πως οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν θετικά, έχοντας καλύψει ως αυτή την ώρα ποσοστό 57%.

    Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η διαδικασία έχει επί της ουσίας στεφθεί με επιτυχία και αναμένεται το οριστικό αποτέλεσμα.

    Εκτιμάται πάντως πως το Euronext θα καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό γύρω στο 65%, αρκετά υψηλότερα από το 50% συν μία μετοχή που τέθηκε με την τροποποίηση των όρων.

    Τυπικά η διαδικασία ολοκληρώνεται, πάντως, τη Δευτέρα (17/11), όταν και θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα. 

    Την ίδια ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών το κλίμα είναι θετικό με άνοδο λίγο πάνω από το 1% στις 2 το μεσημέρι.

