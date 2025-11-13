Αγρότες Καρδίτσας: Στις 20 Νοεμβρίου τα τρακτέρ στις πλατείες του νομού – Πότε θα ληφθούν αποφάσεις για μπλόκα

Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κατάσταση είναι τραγική, όπως υποστηρίζουν.

Ήδη, στην απόφαση να βγουν με τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών στον Νομό Καρδίτσας την ερχόμενη Πέμπτη στις 20 Νοεμβρίου, προχώρησαν οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανκαρδιτσιώτικη σύσκεψη που συγκάλεσε στον Παλαμά η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας.

Όπως δήλωσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κώστας Τζέλλας πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ στη συνέχεια αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συμμετέχουν στην σύσκεψη που συγκαλεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας, αλλά και στην πανθεσσαλική σύσκεψη στις 17 Νοεμβρίου , όπου θα αποφασιστεί αν θα στηθεί ένα πανθεσσαλικό μπλόκο ή αν θα γίνουν μπλόκα ανά Νομό.

Ο Φώτης Πατούλης πρόεδρος κτηνοτρόφων Παλαμά ανέφερε «ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφοι σε κοινό αγώνα, καθώς τα προβλήματα ήδη από τον Daniel δεν επιλύθηκαν και ακολούθησε η πανώλη και η ευλογιά που σάρωσε τη Θεσσαλία και οδήγησε τον κόσμο στην απελπισία. Ο αγώνας είναι μονόδρομος».