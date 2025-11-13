Ανάβει-τα-αίματα-το-βιβλίο-του-Τσίπρα:-Ασφαλιστικά-μέτρα-του-εκδοτικού-οίκου-στο-documento-και-αναταραχή-στον-ΣΥΡΙΖΑ

Από το… διαδίκτυο πληροφορήθηκαν, κατά πληροφορίες, τις διαρροές σελίδων της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα οι επιτελείς του εκδοτικού οίκου Gutenberg, σε μια εξέλιξη που αιφνιδίασε άπαντες τους εμπλεκόμενους στο εκδοτικό εγχείρημα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την κυκλοφορία του, αλλά και για τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, κάτοχοι και γνώστες του περιεχομένου του βιβλίου ήταν αποκλειστικά και μόνο οι επιτελείς του εκδοτικού οίκου και ο συγγραφέας του, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, όποτε και η διαρροή περιεχομένου καθίστατο πρακτικά αδύνατη, αλλά… αληθινή, όπως διαφάνηκε.

Για τον λόγο αυτό, οι επιτελείς του συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου εκτιμούν πως πρόκειται για «υποκλοπή», με το βιβλίο Τσίπρα να αποκτά ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά πολιτικού θρίλερ, το σημερινό επεισόδιο του οποίου εξελίσσεται σήμερα στα… δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, ο εκδοτικός οίκος που επιμελείται την έκδοση του βιβλίου του κ. Τσίπρα προσέφυγε σε ένδικα μέσα για να αποτρέψει, σύμφωνα με πληροφορίες, τυχόν νέες διαρροές ενόψει της κυκλοφορίας των κυριακάτικων εφημερίδων, την στιγμή που πρόκειται για αδημοσίευτο κείμενο, το οποίο δεν μπορεί -λόγω της επικείμενης κυκλοφορίας- του να βρεθεί στην κατοχή τρίτων προσώπων, όπως υποστηρίζεται.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου:

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το Documento

Από πλευράς της η εφημερίδα Documento ανακοίνωσε χθες ότι κατατέθηκαν εις βάρος της ασφαλιστικά μέτρα, για δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου. Όπως υποστηρίζει το Μέσο, τα ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν «για να μην κρίνει το βιβλίο».

Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα, αναφέρει «το είδαμε και αυτό. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», οδηγεί αύριο το Documento ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που συνοψίζονται στο εξής αίτημα: να κατεβάσουμε δημοσίευμα που κάνει κριτική σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του παραθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα. Το δημοσίευμα αφορά όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και συγκεκριμένα την «αυτοκριτική» του, ότι στάθηκε επιθετικός απέναντι στους καναλάρχες» , ενώ σε άρθρο του, ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης καταλήγει: «Να σημειώσω για λόγους ιστορικούς, πως όταν ο Τσίπρας ζύγιζε το πολιτικό συμφέρον για να μη συγκρουστεί στην υπόθεση της Novartis, κάποιοι δημοσιογράφοι και εισαγγελείς έπαιζαν το κεφάλι τους. Και αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο ίδιος. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον πρώην πρωθυπουργό που έπαιζε εκ του ασφαλούς και για πάρτη του, αυτοί δεν είχαν ασυλίες. Στο βιβλίο του πάντως (πάλι καλά) μας συμπονά όσους κάναμε το καθήκον μας. Άλλο Ιθάκη και άλλο παραμ-Ιθάκι»

Πολιτικές παρενέργειες

Εν τω μεταξύ, αναβρασμός επικρατεί μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τα οποία αρχικά επιχειρούσαν να αντιληφθούν αν οι διαρροές ήταν «αυθεντικές», προκειμένου να τοποθετηθούν πολιτικά στα νέα δεδομένα. Πολύ περισσότερο, όταν τα επίμαχα αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν αφορούν σε υποθέσεις με πολιτικό κόστος και ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η υπόθεση της Novartis.