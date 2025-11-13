Ανέβασε-το-ποσοστό-της-στην-alpha-bank-η-unicredit

Η Alpha Bank, μετά από σχετική γνωστοποίηση από τη UniCredit, αναφέρει σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση ότι ο ιταλικός όμιλος ανέβασε το ποσοστό του στο 29,794%.

Ειδικότερα, η Αlpha Bank A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 12 Νοεμβρίου 2025 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A, την 10.11.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή της τελευταίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο τον χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά τον φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank.

Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η ιταλική τράπεζα ανέρχεται πλέον στο 29,794% του συνόλου.